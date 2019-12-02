Розборки «донецьких»? За що розстріляли трьохрічного хлопчика у центрі Києва тема дня

Хрещеною загиблого хлопчика Олександра була співачка, Народна артистка Ірина Білик. «Мій маленький янгол, Сашенька, вибач цим дорослим нелюдам їхню жорстокість», – написала Білик у себе на сторінці артистка Фото з Facebook Ірини Білик

Вбивство трьохрічної дитини у Києві. Усі деталі

У центрі столиці у неділю, 1 грудня, близько 17:00, пролунали постріли. Зловмисники поцілили у автівку депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва. Сам депутат не постраждав, але його малолітній син, трирічний Олександр, помер під поранень у шию у кареті швидкої допомоги.

1 грудня 2019 року, 18 година. Події навколо столичного ресторану «Маріо» Фото Світлани Моголюк. «Главком»

Злочин стався на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівська поблизу ресторану «Маріо», який належить Соболєву. Очевидно, що кілери обрали місце для злочину з розрахунком саме на це.

За даними поліції, у машині, окрім дитини, перебували ще троє людей: сам Соболєв, його дружина Інна та ще одна жінка – член родини. Послугами охорони Соболєв не користувався – не вважав, що існує реальна небезпека. Джерела, добре знайомі з цим бізнесменом, називають його «різким хлопцем, який за словом у кишеню не полізе».

Бізнесмен Соболєв з дружиною Інною та 2-місячним Сашком

Вже о 18 годині, 1 грудня у столиці ввели оперативний план «Сирена» з розшуку злочинців. Окремі ЗМІ поспішили повідомити, що ті, хто стріляв, нібито виїхали з місця злочину на «Лексусі», однак виявилось, що ця інформація не відповідає дійсності.

Як розповів голова Національної поліції Ігор Клименко, важливим свідком став водій автівки «Хюндай» сірого кольору, який опинився поруч і допоміг відновити картину злочину.

«Ми відслідкували траєкторію польоту кулі, зняли відео з камер, поспілкувалися з очевидцями – і після цього змогли вийти на виконавців злочину», - зазначив Клименко.

Наразі правоохоронці затримали двох підозрюваних: юнаків 18 і 19 років. Правоохоронці переконують, що доказова база проти них беззаперечна. За словами Клименка, затримані – не кияни, а квартиру, з вікна якої вони стріляли по джипу, орендували. Знаряддя вбивства слідчі теж знайшли. Зловмисникам загрожує до 15 років увʼязнення.

За даними ЗМІ, обидва хлопці – учасники «Правого сектору», воювали в Українській добровольчій армії (утворилася у грудні 2015 року на базі підрозділів Добровольчого українського корпусу, що брали участь у бойових діях на Донбасі, — 5-го і 8-го батальйонів та медичного батальйону «Госпітальєри», - «Главком»). Зокрема, стріляв нібито Андрій Лаврега (позивний Тихий), снайпер з восьмого окремого батальйону «Аратта», а другий, на прізвище Семенов, - парамедик з посвідченням «Госпітальєрів», оцінював обстановку.

Заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону «Аратта» Андрій «Червень» Гергерт підтвердив, що затримані за підозрою в замаху на Соболєва служили в його батальйоні. Гергерт розповів, що Андрій Лаврега був бійцем батальйону до 1 червня поточного року. «Сміливий, відповідальний хлопець, один із найкращих снайперів на цій війні. Не по роках талановитий, розумний. Він був нагороджений державною нагородою з рук президента Порошенка», – повідомив командир.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що провадження відкрите за ч. 2 ст. 115 (убивство малолітньої дитини). За його словами, як тільки в ході слідства стануть відомі справжні мотиви замаху, справа буде перекваліфікована.

За даними окремих ЗМІ, правоохоронцям начебто вже вдалося вийти на замовника.





Неангел. Хто такий В’ячеслав Соболєв

Соболєв - уродженець міста Єнакієве, займався бізнесом. У 2005-2006 роках був членом Блоку Юлії Тимошенко. У 2005-му обіймав посаду заступника мера Донецька з питань діяльності виконавчих органів влади, у 2006 – 2007 роках працював у РНБО державним інспектором у відділі проблем інформаційної безпеки управління державної та інформаційної безпеки. 3 25 лютого 2010 року до березня 2011-го — заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Попрацював Соболєв також у вишах: доцентом кафедри «Маркетингу і комерційної справи» Донецького державного університету економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського (2010), а у 2015-му - у Національному університеті біоресурсів і природокористування. У 2015 році став депутатом Київської облради від партії «Блок Петра Порошенка».

Бізнесмен відомий тим, що у 1997 році у Єнакієвому відкрив один з перших супермаркетів, який став мережевим під назвою «Обжора». За даними ЗМІ, після того, як місто захопили бойовики «ДНР», Соболєв залишався власником мережі. Журналіст Денис Казанський у 2015-му писав, що Соболєв - друг президента-втікача Віктора Януковича і відвертий прихильник «руського міра». «У цих магазинах («Обжора») прапори «ДНР» висіли біля входу, ще коли ніхто не вірив в «ДНР», а на касах лежали агітаційні листівки за війну проти хунти і монетниці з картою України без Криму», - зазначав Казанський.

У Соболєва дійсно є тісні зв’язки з Росією. Він був одружений на ексдружині російського тенора Миколи Баскова Світлані Шпігель, її батько – колишній російський сенатор, фармацевтичний магнат, впливова людина в РФ. Втім, зі Світланою бізнесмен розлучився у 2016-му.

І сам Соболєв, який після перемоги Порошенка на виборах став членом БПП, і на той момент голова Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко, запевняли, що бізнесмен продав торгову мережу ще у 2007-му. Тим не менш, аби зв’язки із Соболєвим не зіпсували імідж партії влади, Луценко пообіцяв, що кандидатура Соболєва буде відкликана партією на місцевих виборах у 2015-у.

Обіцянку політсила не виконала і Соболєв таки потрапив до облради за спискому партії Петра Порошенка. Наступного ж 2016 року СБУ затримала головного бухгалтера «Обжори» за підозрою у фінансуванні бойовиків «ДНР» - остаточного вироку у цій справі немає, слідство триває.

Як дізнався «Главком», у судовому реєстрі є низка ухвал, які так чи інакше стосуються справи щодо фінансування тероризму структурами, з якими був пов’язаний Соболєв. Приміром, ТОВ «Фінансова компанія «Капітал джініринг» не погоджувалась із рішенням Печерського суду про закриття справи проти ТОВ «Обжора» та ряду інших, пов’язаних з ним компаній (ТОВ «Заможна України», ТОВ «Восход», ТОВ «Донроялтіплюс»), за статтею про фінансування тероризму. В обвинувальному акті, зокрема, йдеться, що упродовж 2014 року і по травень 2016 року мережа «Обжора» (ТОВ «Леонекс Групп») здійснювала торгівельну діяльність на території, захопленої терористичною організацією «ДНР», і сплачувала податки та збори до її бюджету, таким чином здійснюючи фінансування терористів.

За даними ЗМІ, мережу на окупований території у Соболєва таки «віджали» впливові люди в «ДНР». Останнім часом, за чутками, він робив зусилля, аби повернути контроль над «Обжорою», через що розсварився із впливовими людьми за лінією фронту.

Крім того, згідно з даними судового реєстру, автомобіль Range Rover 2013 року випуску, у який стріляли 1 грудня, належить компанії «ДонУкрПроектнії». Її засновник – сам Соболєв. За даними слідства, це одна з кількох компанії, створених для легалізації грошей від незаконного бізнесу на тимчасово окупованих територіях.

Серед іншого, Соболєв відзначився тим, що погрожував зґвалтуванням сторонньому чоловікові в особистому листуванні. За словами директорки з комунікацій ГО «Гей-альянс Україна» Аліса Пивоварчик, в особистій переписці Соболєв погрожував її знайомому, чоловіку нетрадиційної орієнтації. Щоправда, допис зі свідченнями Пивоварчик у Facebook наразі недоступний.

Сам Соболєв в одному з інтерв'ю заявляв, що є батьком п'ятьох дітей: старший син Броніслав, дочка Світлана, син Давид, дочка Ніна та новонароджений син Олександр. У декларації ж Соболєва за 2018 рік фігурують два сини: Давид і Олександр і падчерка Марія Вільчинська. У графі «дружина» Соболєв вказав Інну Олексіївну Вільчинську.

Інні Соболєвій з 2009 року належить 100% прав на земельну ділянку у селі Мшанець Козятинського району на Вінниччині площею майже 1,1 гектара. Крім того, у її власності чотири земельні ділянки: у Лісниках на Київщині (50 соток), у Мшанці (25 соток), у Збаражі Козятинського району на Київщині (71 сотка), у Збаражі (25 соток); також у її власності - 50% прав на квартиру площею 249,5 кв. у Києві, придбана у 1999 р. Інші 50% належать Володимиру Вільчинському. Інна є власницею і нежитлового приміщення площею 348,9 кв. м у Києві (придбала у 2014 році), а ще - недобудованого будинку площею 300 кв. м у Лісниках.

Олександру Соболєву належать два годинники Harry Winston (вартість - 1,2 млн грн та 324 тис. грн відповідно) та годинник марки Breguet (ціна – 1,08 млн грн). Його дружина володіє чотирма годинниками, три з яких – Ulysse Nardin, Chanel і Rolex. Також вона має кольє, сережки, браслет Van Cleef & Arpels, браслет Cartier і три жакети з соболя.

Згідно з декларацією Соболєва, він володіє підприємством «Аграр», а його дружина Інна – «Галереєю Платинум» і підприємством «Темп плюс 2018».

Хто замовник? Перші версії

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, правоохоронці відпрацьовують кілька версій: сімейно-побутова, фінансово-економічна та минула професійна діяльність Соболєва. Пріоритетна версія – фінансово-економічна.

Ще три роки тому Соболєв відкрито заявляв про погрози та навіть назвав ім'я можливого замовника –суддя, виходець з Донеччини Артур Ємельянов. Так, у 2016-у депутат розповідав, що йому хтось підкинув записку з погрозами та ліхтарик - натяк на лазерний приціл Соболєв оприлюднив відповідне фото. Він підкреслював, що брудні кампанії проти нього не дають результату, тому, мабуть, замовники перейшли на новий рівень.

Три роки тому Соболєв отримав записку із погрозами

Соболєв також стверджував, що Ємельянов для тиску на нього залучив народних депутатів і добровольчий батальйон «Свята Марія». За словами депутата, вони переслідували одну мету – забрати у нього нерухомість в Маріуполі.

«Знаю, що організатором цькування є група рейдерів, в яку входять Руслан Брославський і Павло Малик. Ще до початку війни їм вдалося відібрати у мене нерухомість в Донецьку, а зараз вони мають намір рейдерським способом захопити торговий комплекс у Маріуполі. Знаю також, що виконавцями їх кримінальних задумів є представники добровольчого батальйону «Свята Марія», який контролюється народним депутатом Дмитром Ліньком», – вказав тоді Соболєв.

Ємельянов у відповідь позвався до суду і виграв: суд змусив Соболєва вибачитися і спростувати наклеп на Ємельянова.

ЗМІ із посиланням на власні джерела стверджують, що війна між Соболєвим і Ємельяновим не зійшла нанівець за три роки, а останнім часом спалахнула з новою силою. «Навпаки, зовсім недавно вони зійшлися ще в одній справі. Дуже великі гроші. Додам, що Соболєв теж не ангел», – розповiло джерело видання «Обозреватель».

Цікаво, що і Соболєв, і Ємельянов, за даними ЗМІ, обидвох правоохоронці підозрюють у фінансуванні терористів «ДНР».

У поліції ж поки посилаються на таємницю слідства і поки не підтверджують і не спростовують, що у замовленні вбивства підозрюється Ємельянов.

У свою чергу журналіст Володимир Бойко, який часто оприлюднює цікавий інсайд з правоохоронних структур, переконаний, що обстріл автомобіля донецького бізнесмена та депутата Київоблради В'ячеслава Соболєва – очікувана подія. При цьому, за його словами, «вартість» життя дитини Соболєва становить $750 тис. Саме стільки не поділили Ємельянов із Соболєвим. За словами журналіста, коли він побачив автівку Ємельянова, припарковану біля ГПУ, зрозумів, що у Соболєва тепер будуть проблеми. За даними Бойка, суддя добився, або кримінальне провадження проти нього, яке розслідувалось ГПУ, щодо викраденням у Словаччині бізнесмена Максима Слуцького та замаху на викрадення бізнесмена Владислава Ізраіліта, було закрито. І оскільки Ємельянов вважав, що усі власні проблеми із законом він вирішив, то тепер час зайнятися іншими власними справами: нарешті розібратися із давнім ворогом Соболєвим.

Суддя-мільйонер Ємельянов

Ємельянов – один із найбагатших суддів в Україні. Як і Соболєв, він виходець з Донецької області. У жовтні минулого року СБУ повідомила, що викрила екс-заступника голови Вищого Господарського суду Ємельянова на фінансуванні терористів «ДНР». Оперативники встановили, що, перебуваючи на посаді, він впливав на винесення судових рішень за хабар, а для легалізації цих коштів суддя через підставних осіб скуповував бізнес-об'єкти та комерційну нерухомість на тимчасово окупованих терористами територіях.

Артур Ємельянов, попри підозри правоохоронців у порушенні кількох статей Кримінального кодексу, продовжує працювати у Вищому господарському суді

Крім того, Генпрокуратура у 2016 році повідомляла йому про підозру за кількома статтями: постанова завідомо неправосудного рішення (ч. 2 ст. 375 КК), втручання в роботу судових органів (ч. 2 ст. 376 КК) і незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 376-1 КК).

Крім того, Ємельянов розлучився з дружиною, на яку переписав значну частину свого майна, аби уникнути декларування великих доходів. Йдеться про віллу в Анталії, апартаменти в Дубаї, готелі у Відні, а також фірму, яка управляє готелями у Франкфурті-на-Майні (Німеччина).

Світлана і Артур Ємельянов

«Розлучену» пару цього року сфотографували в аеропорті Будапешта – вони подорожували разом.

Втім, Ємельянов станом на сьогодні продовжує служити Феміді – у Вищому господарському суді, в четвертій судовій палаті.

Наталія Сокирчук, «Главком»