Кількість українських заручників на Донбасі зросла до 168

У кінці листопада повідомлялося про 162 полонених українці, яких незаконно утримують бойовики на Донбасі

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що на даний час на окупованій території Донбасу утримуються 168 заручників. Про це вона сказала на зустрічі з делегацією кнесету Ізраїлю, повідомляє прес-служба ВР. «Ми



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Заручники на Донбасі

У кінці листопада повідомлялося про 162 полонених українці, яких незаконно утримують бойовики на Донбасі

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що на даний час на окупованій території Донбасу утримуються 168 заручників. Про це вона сказала на зустрічі з делегацією кнесету Ізраїлю, повідомляє прес-служба ВР.

«Ми дуже сподіваємося, що до нового року відбудеться процес звільнення наших 74 героїв, і робимо для цього все можливе», – зазначила Геращенко.

Вона наголосила, що протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований.

Як повідомлялося, Київ очікує на звільнення напередодні нового року 74 полонених з окупованого Донбасу. Українська сторона має звільнити і передати 306 осіб в рамках існуючих домовленостей.

Наразі деталі обміну, зокрема прізвища та дати, залишатимуться нерозголошеними, щоб обмін зміг відбутися.

В кінці листопада Геращенко повідомляла, що кількість полонених українців, яких незаконно утримують бойовики на окупованих територіях Донбасу, зросла до 162, встановлено місцезнаходження 94 із них.