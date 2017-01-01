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    Кількість українських заручників на Донбасі зросла до 168

    У кінці листопада повідомлялося про 162 полонених українці, яких незаконно утримують бойовики на Донбасі
    Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що на даний час на окупованій території Донбасу утримуються 168 заручників. Про це вона сказала на зустрічі з делегацією кнесету Ізраїлю, повідомляє прес-служба ВР. «Ми
    • Сьогодні, 15:51
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    Заручники на Донбасі
    Заручники на Донбасі

    У кінці листопада повідомлялося про 162 полонених українці, яких незаконно утримують бойовики на Донбасі

    Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що на даний час на окупованій території Донбасу утримуються 168 заручників. Про це вона сказала на зустрічі з делегацією кнесету Ізраїлю, повідомляє прес-служба ВР.

    «Ми дуже сподіваємося, що до нового року відбудеться процес звільнення наших 74 героїв, і робимо для цього все можливе», – зазначила Геращенко.

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    Вона наголосила, що протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований.

    Як повідомлялося, Київ очікує на звільнення напередодні нового року 74 полонених з окупованого Донбасу. Українська сторона має звільнити і передати 306 осіб в рамках існуючих домовленостей.

    Наразі деталі обміну, зокрема прізвища та дати, залишатимуться нерозголошеними, щоб обмін зміг відбутися.

    В кінці листопада Геращенко повідомляла, що кількість полонених українців, яких незаконно утримують бойовики на окупованих територіях Донбасу, зросла до 162, встановлено місцезнаходження 94 із них.

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