Кількість заручників на Донбасі зросла до 162

На 29 листопада запланована «дуже серйозна зустріч» у Мінську щодо звільнення заручників

Кількість полонених українців, яких незаконно утримують бойовики на окупованих територіях Донбасу, зросла до 162, встановлено місцезнаходження 94 із них. Про це розповіла у п'ятницю на брифінгу перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко. «У нас



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На 29 листопада запланована «дуже серйозна зустріч» у Мінську щодо звільнення заручників

Кількість полонених українців, яких незаконно утримують бойовики на окупованих територіях Донбасу, зросла до 162, встановлено місцезнаходження 94 із них.

Про це розповіла у п'ятницю на брифінгу перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«У нас збільшується кількість заручників, в першу чергу, за рахунок проукраїнських громадян, які залишаються на окупованих територіях, їх хапають під надуманими приводами. За даними СБУ, на сьогодні 162 заручники знаходяться на окупованій території. Це цивільні, військові, волонтери. За останній рік ми намагалися зробити все можливе для розблокування процесу звільнення заручників. Нам вдалося з цього списку встановити місцезнаходження 94 українців, хоча представники ОРДЛО підтверджують трохи іншу кількість, але українська сторона наполягає на цій цифрі», - сказала Геращенко.

Вона повідомила, що на даний час запущено дуже серйозну роботу, «в якій задіяні ті служби, які мають сприяти, щоб відбулося звільнення». «До кінця року мають бути позитивні новини, сподіваємося», - зазначила перший віце-спікер.

За її словами, зараз «надзвичайно делікатний момент» в переговорному процесі, тому дуже важливо не нашкодити йому, і не варто говорити про людей, які були залучені до цього процесу. «Тому ні про які зустрічі і прізвища ми говорити не можемо», - сказала Геращенко.

Вона зауважила, що на 29 листопада запланована «дуже серйозна зустріч» у Мінську в гуманітарній підгрупі, під час якої українська сторона сподівається вийти «на конкретну дату звільнення».

При цьому Геращенко зазначила, що хоча Україна встановила місцезнаходження 94 заручників, в рамках процесу розблокування називається «трохи інша цифра», тому переговори вестимуться кількома паралельними шляхами. «Ми йдемо паралельними шляхами: розблокування переговорного процесу, звільнення всіх можливих людей і паралельно встановлення місцезнаходження інших осіб і їх звільнення. Крім цього, українська сторона наполягає на тому, щоб до українських заручників були допущені представники Міжнародного комітету Червоного Хреста», - підкреслила перший віце-спікер.

Раніше повідомлялося про 158 заручників на Донбасі, місцезнаходження 87 з них було встановлено.

Українська сторона пропонує обміняти 306 чоловік на 76 українських заручників.

Джерело: Укрінформ