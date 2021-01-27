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    Кількість випадків Covid-19 у світі від початку пандемії перевищила 100 млн

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    Кількість випадків Covid-19 у світі від початку пандемії перевищила 100 млн

    Число смертей від коронавірусної інфекції зросло до 2,15 мільйона

    Кількість підтверджених випадків Covid-19 у світі від початку пандемії перевищила 100 мільйонів.

    Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

    Такої позначки в світі досягли 26 січня у той час, як число смертей від коронавірусної інфекції зросло до 2,15 мільйона. Справжня кількість випадків Covid-19 і смертей від захворювання, як вважають, може бути значно більшою.

    Найбільше випадків коронавірусного захворювання і смертей від нього виявили у США. На вихідних число тих, хто захворів, тут перевищило 25 мільйонів, кількість смертей сягнула 425 тисяч, згідно з даними Університету Джонса Гопкінса.

    Дані США разом із випадками в Індії, Бразилії, Росії та Великій Британії становлять більше ніж половину усіх випадків захворювання на Covid-19 у світі.

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    Зафіксовані 100 мільйонів випадків припадають на 1,3 відсотка населення світу, але експерти з охорони здоров’я кажуть, що про багато випадків не повідомляють, тобто реальна кількість тих, хто захворів, ймовірно, набагато вища.

    Тим часом, країни намагаються запобігти поширенню нових штамів коронавірусу і розподілити вакцини від Covid-19.

    Теги: США статистика населення час коронавірус
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