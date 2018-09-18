Кількість жертв урагану Флоренс у США зросла до 20 осіб



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Наслідки стихії у США

Одна з останніх жертв – однорічне немовля, якого вважали зниклим безвісти з ранку понеділка

Кількість знайдених жертв внаслідок тропічного шторму Флоренс, що вирує на сході США, у понеділок сягнула двох десятків осіб, багато людей залишаються зниклими безвісти.

Про це йдеться в повідомленні американського порталу The Weather Channel.

«Шторм спричинив 20 смертей – 14 у штаті Північна Кароліна та шість у Південній Кароліні», - зазначається у повідомленні.

Одна з останніх жертв – однорічне немовля, якого вважали зниклим безвісти з ранку понеділка. Він разом з мамою у машині потрапив у затоплене місце та зник у воді. Мати після інциденту була врятована й доставлена до лікарні.

Повені перекрили головну дорожню артерію І-95, що проходить уздовж атлантичного узбережжя. Заблоковані також десятки інших доріг у постраждалому регіоні.

Крім того, повідомляється про інциденти на залізниці. Зокрема, напередодні ввечері з рейок зійшли кілька вагонів. Це також спричинило поранення залізничного персоналу.

Місцева влада планує налагодити постачання їжі та питної води для 120 тис. людей, які постраждали від стихії.

Тим часом, синоптики фіксують рекордні опади й повені в Північній Кароліні.

Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах Америки через ураган Флоренс, який обрушився на південно-східне узбережжя, загинули щонайменше 15 осіб.

До слова, на Китай обрушився смертоносний тайфун.