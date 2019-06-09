Кількість жертв пилових буревіїв у Індії збільшилась до 34 осіб



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Пилові буревії супроводжувалися грозами і потужним вітром, який зривав дахи з будівель, руйнував самі будівлі та виривав дерева з корінням

В штаті Уттар-Прадеш загинули 26 людей, ще 8 смертей сталося в штаті Мадхья-Прадеш.

В штатах Уттар-Прадеш та Мадхья-Прадеш, що у Індії, в результаті інцидентів, пов'язаних з негодою, яка викликана пиловими бурями, дощами та грозами - кількість жертв збільшилась до 34 осіб, наразі повідомляється, що ще 57 отримали поранення, повідомляє агенство Anadolu.

Місцева влада повідомила, що в штаті Уттар-Прадеш загинули 26 людей, ще 8 смертей сталося в штаті Мадхья-Прадеш.

Раніше повідомлялось, в різних частинах штату пройшли пилові бурі. Вони супроводжувалися грозами і потужним вітром, який зривав дахи з будівель, руйнував самі будівлі та виривав дерева з корінням. Більшість загиблих постраждали через обвалення стін і дахів будинків, а також грози та ДТП, пов'язані з перевертанням автомобілів.

Додається, що наразі в Уттар-Прадеш владою проводяться масштабні операції, оскільки в регіоні було зруйновано щонайменше 16 будинків. Також в Малхья-Прадеш спостерігається гостра нестача питної води, через це між людьми починають сутички через цей ресурс.