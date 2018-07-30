Кількість жертв пожеж у Греції перевищила 90 осіб

Зниклими безвісти вважаються 25 осіб

За офіційною інформацією пожежників, в масштабних лісових пожежах у Греції станом на 29 липня загинула 91 людина, ще 25 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Protothema.

Відділ кримінального розшуку грецьких поліцейських сил на даний час з допомогою аналізу ДНК ідентифікував 59 тіл загиблих, ще 28 - досліджуються.

Зниклими безвісти вважаються 25 осіб, про яких офіційно заявили родичі. Їх пошуки тривають.

Нагадаємо, грецька пожежна служба спростувала припущення влади про те, що масштабні лісові пожежі спричинив підпал. Пожежники дійшли висновку, що лісові ділянки загорілися через недбальство.

Прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас під час засідання уряду 27 липня визнав політичну відповідальність за трагедію, спричинену лісовими пожежами. Уряд спрямував до фонду допомоги постраждалим від вогняної стихії 40 мільйонів євро.

Наразі рятувальники шукають зниклих безвісти.

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