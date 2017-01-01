Кількість жертв теракту в Єгипті зросла до 235

У Міністерстві закордонних справ заявили, що серед загиблих або постраждалих громадян України немає

За останніми даними, число загиблих в результаті вибуху і пожежі в мечеті на півночі Синайського півострова Єгипту зросла до 235 осіб. Про це сообщает Sky News Arabia. За даними видання, ще 130 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всім постраждалим надається медична допомога - одним допомагають на місці, інших медики відвезли до



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У Міністерстві закордонних справ заявили, що серед загиблих або постраждалих громадян України немає

За останніми даними, число загиблих в результаті вибуху і пожежі в мечеті на півночі Синайського півострова Єгипту зросла до 235 осіб. Про це сообщает Sky News Arabia.

За даними видання, ще 130 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всім постраждалим надається медична допомога - одним допомагають на місці, інших медики відвезли до лікарні.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, в Єгипті на півночі Синайського півострова стався вибух у мечеті.Теракт стався в місті Бір-ел-Абд, в 40 км від північно-синайській столиці Ел-Аріша. Крім вибуху, під час проповіді в мечеті сталася стрілянина. Група чоловіків на чотирьох позашляховиках відкрила вогонь по прихожанам. Про це повідомили троє поліцейських на умовах анонімності, оскільки вони не мали повноважень давати коментарі журналістам. Вони також розповіли про те, що жертв доставили в місцеві лікарні.

Раніше повідомлялося про те, що в результаті теракту загинули 184 особи. У Міністерстві закордонних справ заявили, що серед загиблих або постраждалих громадян України немає.