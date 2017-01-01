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    Теракт в Єгипті: кількість жертв зросла до 184 осіб

    Зловмисники спочатку підірвали бомбу, встановлену навколо мечеті, після чого відкрили вогонь
    Кількість загиблих у результаті вибуху бомби та обстрілу бойовиками мечеті з віруючими на півночі Синайського півострова зросла до 184 осіб. Про це повідомляє агентство MENA з посиланням на офіційні джерела. «Кількість загиблих унаслідок терористичної атаки, спрямованої на мечеть, на півночі Синайського півострова зросла до 184
    • 24 Листопада, 16:33
    • Розсилка

    Зловмисники спочатку підірвали бомбу, встановлену навколо мечеті, після чого відкрили вогонь

    Кількість загиблих у результаті вибуху бомби та обстрілу бойовиками мечеті з віруючими на півночі Синайського півострова зросла до 184 осіб.

    Про це повідомляє агентство MENA з посиланням на офіційні джерела.

    «Кількість загиблих унаслідок терористичної атаки, спрямованої на мечеть, на півночі Синайського півострова зросла до 184 осіб», - йдеться у повідомленні.

    Джерела також додали, що в результаті нападу ще принаймні 125 отримали поранення.

    За інформацією державного інформаційного агентства, зловмисники спочатку підірвали бомбу, встановлену навколо мечеті, після чого відкрили вогонь, повідомляє видання.

    Напад стався приблизно в 40 кілометрах на захід від провінції Ель-Аріш в мечеті Аль-Рауда під час повних молитов.

    Серед постраждалих, окрім цивільних осіб, було чимало новобранців збройних сил, які моляться в мечеті. Повідомляється, що принаймні 30 карет швидкої допомоги з пораненими направились з місця інциденту до місцевої лікарні.

    Президент Абдель Фаттах ель-Сісі скликав нараду з питань надзвичайної безпеки; уряд Єгипту оголосив триденну жалобу.

    Нагадаємо, в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух.

     

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