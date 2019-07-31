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    Кількість жертв в Афганістані зменшилася за першу половину 2019 року

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    Кількість жертв в Афганістані зменшилася за першу половину 2019 року

    На дітей припадає до третини смертей і поранень під час збройних конфліктів в Афганістані

    ООН опублікувала доповідь щодо кількості жертв терактів та збройних конфліктів в Афганістані серед цивільного населення протягом першої половини 2019 року. Про це повідомляє ресурс UPI Defense.

    Загалом загинуло 1366 осіб, а іще 2446 отримали поранення. Це на 27% менше чим кількість жертв, які були зафіксовані за першу половину 2018 року. Проте в другому кварталі цього року кількість жертв зросла на 27% порівняно із першим кварталом.

    Більшість жертв є наслідком атак неурядових сил. До третини всіх жертв від конфлікту в Афганістані складають діти – 327 загиблих і 880 поранених.

    Повітряні удари спричинили 363 смерті  і 156 поранень. 83% всіх повітряних ударів завдали сили міжнародної коаліції в Афганістані. ООН піднімала питання щодо жертв серед цивільного населення в рамках переговорів між США і рухом Талібан в Досі 7 липня.

    Спецпосланник Генсека ООН із питань Афганістану Тадамічі Ямамото звернувся до двох сторін із закликом зменшити кількість жертв серед цивільних до нуля.

    Раніше повідомлялося, що в Афганістані вбили трьох підозрюваних у нападі на кандидата у віцепрезиденти.

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