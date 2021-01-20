Кількість жертв вибуху в Мадриді збільшилася – ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що вибух прогримів у момент перевірки газопроводу

Внаслідок потужного вибуху в центрі столиці Іспанії Мадриді загинуло, як мінімум, чотири людини. Причиною події міг стати витік газу, пише El Comercio.

Раніше повідомлялося про трьох жертв і шістьох поранених. Також рятувальники шукали одного зниклого.

Повідомляється, що інцидент стався, приблизно, о 15:00 за місцевим часом. У п'ятиповерховій будівлі, де стався вибух, розміщується церковний прихід. В результаті події сильно постраждали верхні поверхи будівлі. Вибух прогримів у той момент, коли робітники нібито перевіряли в будівлі газопровід.

Територія навколо будівлі оточена поліцією. На місці працюють пожежники. Триває евакуація людей.

Нагадаємо, що 20 січня у Мадриді пролунав вибух у центрі міста, серйозні руйнування зафіксували у кількох будівлях. Також постраждала школа, яка знаходиться поруч із місцем вибуху.