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    Кількість жертв вибуху в Мадриді збільшилася – ЗМІ

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    У центрі Мадрида 20 січня стався потужний вибух&nbsp; - Кількість жертв вибуху в Мадриді збільшилася – ЗМІ
    У центрі Мадрида 20 січня стався потужний вибух 
    Фото: іспанські ЗМІ

    ЗМІ повідомляють, що вибух прогримів у момент перевірки газопроводу

    Внаслідок потужного вибуху в центрі столиці Іспанії Мадриді загинуло, як мінімум, чотири людини. Причиною події міг стати витік газу, пише El Comercio.

    Раніше повідомлялося про трьох жертв і шістьох поранених. Також рятувальники шукали одного зниклого.

    Повідомляється, що інцидент стався, приблизно, о 15:00 за місцевим часом. У п'ятиповерховій будівлі, де стався вибух, розміщується церковний прихід. В результаті події сильно постраждали верхні поверхи будівлі. Вибух прогримів у той момент, коли робітники нібито перевіряли в будівлі газопровід.

    Територія навколо будівлі оточена поліцією. На місці працюють пожежники. Триває евакуація людей.

    Нагадаємо, що 20 січня у Мадриді пролунав вибух у центрі міста, серйозні руйнування зафіксували у кількох будівлях. Також постраждала школа, яка знаходиться поруч із місцем вибуху.

    Теги: вибух Іспанія надзвичайні ситуації рятувальники евакуація
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