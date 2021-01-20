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    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в Києві (фото)

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    Внаслідок вибуху пошкоджено вікна квартири&nbsp; - Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в Києві (фото)
    Внаслідок вибуху пошкоджено вікна квартири 
    Фото: Нацполіція

    Вибух стався під час ремонтних робіт у квартирі

    Правоохоронці встановлюють обставини вибуху в квартирі багатоповерхівки на вулиці Курнатовського, 26, що стався 20 січня.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одній із приватних квартир на вулиці Курнатовського пролунав вибух. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група районного управління, вибухотехніки та лікарі.

    Внаслідок вибуху пошкоджено вікна квартири та стіни двох сусідніх помешкань. На момент події в приміщенні перебували двоє чоловіків, які проводили ремонтні роботи. У результаті вибуху вони не постраждали.

    Наразі на місці працюють співробітники поліції та профільні служби, які з’ясовують обставини та причини інциденту.

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    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в Києві (фото)
    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в Києві (фото)
    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в Києві (фото)
    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в Києві (фото)

    За цим фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, 20 січня у 5-поверховому житловому будинку на вул. Курнатовського, 26 у Дніпровському районі столиці стався вибух газу. Постраждалих немає.

    За даними «Київгазу», у квартирі проводився ремонт, зокрема, зварювальні роботи з використанням зварювального обладнання. Газова плита була самовільно демонтована. Особи, які проводили зварювальні роботи, затримані поліцією.

    21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух  Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

    Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

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    Теги: Національна поліція України вибух Київ кримінал газ будинок
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