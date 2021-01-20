Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в Києві (фото)

Вибух стався під час ремонтних робіт у квартирі

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху в квартирі багатоповерхівки на вулиці Курнатовського, 26, що стався 20 січня.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одній із приватних квартир на вулиці Курнатовського пролунав вибух. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група районного управління, вибухотехніки та лікарі.

Внаслідок вибуху пошкоджено вікна квартири та стіни двох сусідніх помешкань. На момент події в приміщенні перебували двоє чоловіків, які проводили ремонтні роботи. У результаті вибуху вони не постраждали.

Наразі на місці працюють співробітники поліції та профільні служби, які з’ясовують обставини та причини інциденту.

За цим фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 20 січня у 5-поверховому житловому будинку на вул. Курнатовського, 26 у Дніпровському районі столиці стався вибух газу. Постраждалих немає.

За даними «Київгазу», у квартирі проводився ремонт, зокрема, зварювальні роботи з використанням зварювального обладнання. Газова плита була самовільно демонтована. Особи, які проводили зварювальні роботи, затримані поліцією.

21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.