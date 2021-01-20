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    Вибух у Мадриді: є загиблі і поранені, одна людина зникла

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    Наразі повідомляється про трьох загиблих внаслідок вибуху на вулиці Толедо у Мадриді - Вибух у Мадриді: є загиблі і поранені, одна людина зникла
    Наразі повідомляється про трьох загиблих внаслідок вибуху на вулиці Толедо у Мадриді
    Фото з відкритих джерел

    Мова про теракт поки не йде, однак силовики оточили квартал через побоювання нових вибухів

    За попередніми даними під час потужного вибуху у центрі Мадрида загинуло три людини. Про це повідомляє іспанська телерадіокомпанія RTVEВодночас іспанські рятувальники у Twitter заявили тільки про двох загиблих. 

    Також наразі відомо про шістьох людей, які постраждали під час вибуху будинку в Мадриді. Про це повідомляє ABC. Одна людина – у важкому стані. Також повідомляється про те, що мінімум одна людина зникла під завалами будинку.

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    Вибух у Мадриді: є загиблі і поранені, одна людина зникла
    Вибух у Мадриді: є загиблі і поранені, одна людина зникла
    Вибух у Мадриді: є загиблі і поранені, одна людина зникла
    Вибух у Мадриді: є загиблі і поранені, одна людина зникла
    Вибух у Мадриді: є загиблі і поранені, одна людина зникла
    Вибух у Мадриді: є загиблі і поранені, одна людина зникла
    Вибух у Мадриді: є загиблі і поранені, одна людина зникла

    Щодо дітей, які могли перебувати на подвір'ї сусідньої школи під час вибуху, то один із батьків, який саме перебував біля школи, заявив, що дітей на подвір'ї у цей момент не було.

    Вибух пошкодив шість поверхів будівлі між житловим будинком та школою в центрі Мадриду. 

    Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня, у Мадриді пролунав вибух у центрі міста, серйозні руйнування зафіксували щонайменше одному будинку, постраждала школа, яка знаходиться поруч із місцем вибуху.

    Вибух, який стався близько 15 години, можна було почути за кілька кілометрів. Екстрені служби наразі з'ясовують причини, однак, ймовірно, інцидент спричинив витік газу. Правоохоронці евакуйовують людей із сусідніх будинків, адже остерігаються нових вибухів.

    Теги: ЄС вибух теракт Європа Іспанія надзвичайні ситуації рятувальники поліція
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