Кількість жертв від пожежі в Батумі зросла до 12

Під час пожежі не постраждали учасниці конкурсу «Міс Грузія», які проживали в готелі

Кількість жертв пожежі у готелі Leogrand в грузинському місті Батумі сягнула 12 осіб. Про це йдеться в заяві МВС Грузії, передає «Грузія Online». «У Батумі, в результаті пожежі в готелі Leogrand, за попередньою інформацією, загинуло 12 осіб. На цьому етапі проводиться їх ідентифікація. Рятувальники і поліцейські



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Під час пожежі не постраждали учасниці конкурсу «Міс Грузія», які проживали в готелі

Кількість жертв пожежі у готелі Leogrand в грузинському місті Батумі сягнула 12 осіб.

Про це йдеться в заяві МВС Грузії, передає «Грузія Online».

«У Батумі, в результаті пожежі в готелі Leogrand, за попередньою інформацією, загинуло 12 осіб. На цьому етапі проводиться їх ідентифікація. Рятувальники і поліцейські зуміли евакуювати з будівлі понад 100 осіб. Серед них є як постояльці, так і співробітники готелю. З інтоксикацією різного ступеня тяжкості люди, які були в готелі, переведені в клініки Батумі», — ідеться в повідомленні МВС Грузії.

За попередньою інформацією, пожежа виникла в спа-салоні від перегріву електропроводки.

Під час пожежі не постраждали учасниці конкурсу «Міс Грузія», які проживали в готелі. Про це, заявила менеджер модельного агентства «Імідж центр» Мацацо Гулуа в ефірі телекомпанії «ТВ Пірвелі».

«Конкурсантки і всі ми були на вечері. Як сталася пожежа і що сталося, ми не знаємо. Всі 20 конкурсанток почуваються добре і їхньому здоров'ю нічого не загрожує», — сказала Гулуа.

До теперішнього часу пожежа в готелі Leogrand локалізована, проте задимлення всередині будівлі зберігається. На місці продовжують роботу рятувальники.

У зв'язку з тим, що сталося, в МВС Грузії порушили кримінальну справу за другою частиною 187 статті КК — «пошкодження або знищення чужої речі, вчинені шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом», — караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Раніше повідомлялося про 4 загиблих внаслідок пожежі.