Кім Чен Ин вирушив до Росії на бронепоїзді



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Кім Чен Ин вирушив з візитом до Росії

Кім Чен Ин має прибути до Владивостока 24 квітня

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на особистому бронепоїзді вирушив із залізничного вокзалу Пхеньяна до Росії.

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Лідера КНДР на вокзалі проводжали представники вищого керівництва країни.

За даними агентства, Кім Чен Ин має прибути до Владивостока 24 квітня.

Згідно з повідомленням, у поїздці Кім Чен Ина зокрема супроводжують два заступники голови ЦК Трудової партії Кореї, міністр закордонних справ і начальник Генштабу Корейської народної армії.

Нагадаємо, зустріч президента Росії Володимира Путіна з лідером КНДР Кім Чен Ином відбудеться 25 квітня у Владивостоці.

У ході підготовки до візиту лідера КНДР довелося на 20 см поглибити в'їзд у ворота вокзалу Владивостока, аби звідти виїхав лімузин глави Північної Кореї, завантажений на його бронепотяг. Подорожувати Владивостоком лідер КНДР згоден тільки на ньому, пише газета.

Жити севернокорейский лідер також буде в кампусі ДСФУ. Оскільки комплекс спочатку будувався з розрахунком на проведення самітів, на його території є кілька готельних корпусів люксового рівня.

Разом із північнокорейським вождем прибуде делегація з 230 осіб.