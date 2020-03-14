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    Кіпр закриває в'їзд для іноземців

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    Влада Кіпру вирішила закрити в'їзд для іноземців з 15 березня - Кіпр закриває в'їзд для іноземців
    Влада Кіпру вирішила закрити в'їзд для іноземців з 15 березня

    Обмеження діятимуть 15 днів

    Влада Кіпру вирішила закрити в'їзд для іноземців з 15 березня для боротьби поширенням коронавірусу COVID-19.

    Про це у телезверненні оголосив президент країни Нікос Анастасіадіс, передає Cyprus Times.

    В'їзд буде закритий для іноземців, які не мають акредитації в цій країні. Самі обмеження діятимуть 15 днів.

    «Я закликаю всіх кіпріотів проходити через пункти переходу кордону тільки в разі крайньої необхідності», - заявив Анастасіадіс.

    Обмеження не будуть поширюватися на громадян Євросоюзу або третіх країн, які законно проживають або працюють на території Кіпру, є членами дипломатичного корпусу, які приїжджають в країну з невідкладних професійних обов'язків. Однак для цього потрібно отримати дозвіл від відповідного міністерства.

    За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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