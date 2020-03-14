  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У колишнього генсека НАТО діагностували коронавірус, - ЗМІ

    • Розсилка
    У колишнього генсека НАТО Хав'єра Солани діагностували коронавірус - У колишнього генсека НАТО діагностували коронавірус, - ЗМІ
    У колишнього генсека НАТО Хав'єра Солани діагностували коронавірус

    В даний час стан здоров'я екс-генсека поліпшується

    Результати аналізу колишнього генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Хав'єра Солани виявилися позитивними.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформоване джерело.

    В даний час стан здоров'я екс-генсека поліпшується, в якості запобіжного заходу він поміщений під спостереження, відзначило джерело.

    Хав'єр Солана займав пост генсека НАТО з 1995 по 1999 рік, після чого до 2009 року обіймав посаду верховного представника Союзу Європи у закордонних справах.

    Нагадаємо, що по всьому світу заразилось понад 135 тисяч людей, найбільше в Китаї, де померло понад 3000 пацієнтів, а понад 62 тисячі вже одужали.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусуВ Україні 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення через новий тип коронавірусу . 

    Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

    Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.

    За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

    Читайте також: 

    НАТО надзвичайний стан вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ