У колишнього генсека НАТО діагностували коронавірус, - ЗМІ
В даний час стан здоров'я екс-генсека поліпшується
Результати аналізу колишнього генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Хав'єра Солани виявилися позитивними.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформоване джерело.
В даний час стан здоров'я екс-генсека поліпшується, в якості запобіжного заходу він поміщений під спостереження, відзначило джерело.
Хав'єр Солана займав пост генсека НАТО з 1995 по 1999 рік, після чого до 2009 року обіймав посаду верховного представника Союзу Європи у закордонних справах.
Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин. Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан. За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19. 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області. Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей. У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан. У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні. Читайте також:
Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.
Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.
За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.
13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.
Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.
У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.
У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.
Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.
Читайте також: