В Японії чоловік навмисне розповсюджував коронавірус, його затримали



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У жителя міста Ґамаґорі у віці старше 50 років був діагностований 4 березня.

Повідомляється, що коронавірус у жителя міста Ґамаґорі у віці старше 50 років був діагностований 4 березня. Помістити до інфекційного відділення чоловіка могли тільки наступного дня, тому лікарі попросили його повернутися додому і самоізолюватися.

Замість цього чоловік, як повідомляється, відвідав принаймні два бари, попередньо повідомивши своїм родичам, у яких також була раніше виявлена інфекція, що «збирається поширити вірус». В одному із закладів чоловік повідомив, що заражений коронавірусом, після чого співробітники закладу зв’язалися з поліцією і службами охорони, які і затримали чоловіка.

Як повідомляється, на цей момент принаймні у однієї жінки з тих, з ким контактував інфікований, був виявлений коронавірус. Лікарі оцінюють її стан як стабільний.

Зараз поліція і співробітники японського МОЗ намагаються встановити повний список осіб, з якими контактував чоловік, а самі заклади, які він відвідав, були повністю продезінфіковані.

Поки не повідомляється, чи були висунуті чоловікові будь-які офіційні звинувачення і яке покарання його може чекати за скоєний вчинок.

За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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