Кіпр змінює умови отримання громадянства



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Сума внесків до благодійних фондів зросла до 200 тис євро, а на громадянство можуть претендувати і батьки подружжя

Кіпр вирішив посилити умови отримання громадянства за інвестиційною програмою.

Про це йдеться в повідомленні міжнародної консалтингової компанії Henley&Partners.

Компанія повідомляє, що в її розпорядженні є підсумкові правки офіційних змін у міграційному законодавстві країни.

У компанії виділили такі зміни в Інвестиційній програмі Кіпру для отримання громадянства:

Сумарна сума внесків до благодійних фондів зросла з 150 до 200 тис. євро. При цьому, фонд можна вибрати з чотирьох затверджених урядом (Наукові дослідження, відновлювальна енергетика, інфраструктура, доступне житло).

При цьому, фонд можна вибрати з чотирьох затверджених урядом (Наукові дослідження, відновлювальна енергетика, інфраструктура, доступне житло). Політично значущі особи (так звані PEPи) перестали ними бути рік і більше тому зможуть претендувати на громадянство за інвестиційною програмою, якщо джерело походження їхніх капіталів буде доведене.

Також в нових правилах уточнюється поняття про «неповнолітню дитину». Під це визначення потрапляє дитина подружжя\партнерів, яка не перебуває у шлюбі (у тому числі усиновлена або позашлюбна), і якій не виповнилося 18 років.

Крім того, претендувати на громадянство тепер зможуть і батьки чоловіка (дружини) головного заявника. Вони зможуть брати участь в програмі за умови, що вони придбають додаткову нерухомість вартістю не менше EUR 500 000 (+ ПДВ) на Кіпрі. Нерухомість може бути придбана колективно на кілька сімей.

На додаток до фінансових і інших критеріїв, у претендента на громадянство повинна бути довідка про відсутність судимості, видана країною проживання не менше, ніж за шість місяців до подачі заяви. Раніше термін давності довідки становив три місяці.

У той же час, кількість громадян Кіпру, яких інвестор повинен працевлаштувати збільшилася з п'яти до дев'яти осіб.

Відзначається, що зміни будуть опубліковані в одній редакції в офіційному виданні уряду (Government Gazette) в найближчі тижні.

Решта правила залишилися незмінними. Громадянство можна отримати інвестувавши:

в покупку житлової або комерційної нерухомості від 2 млн євро;

не менше 2 млн євро в компанії, які фактично знаходяться і здійснюють діяльність на Кіпрі.

не менше 2 млн євро в альтернативні інвестиційні фонди або судноплавну галузь Кіпру.

комбінуючи перераховані варіанти.

Джерело: Новое Время