Кіпр не вимагатиме від туристів довідку про відсутність Covid-19



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Влада Кіпру не вимагатиме від туристів довідку про відсутність Covid-19

Влада Кіпру змінила рішення щодо довідки про відсутність коронавірусу в туристів, які приїжджатимуть у країну

Влада Кіпру вирішила, що більше не вимагатиме від іноземних туристів, які прибувають у країну, наявність довідки про відсутність зараження коронавірусом.

Про це повідомляє The Guardian.

До цього часу відпочивальники мали надати довідку, отриману максимум за 72 години до прибуття на Кіпр, що вони не хворі на коронавірус.

Тепер же в міністерстві туризму Кіпру вирішили відмовитися від цієї схеми й обмежитися перевіркою на вірус деякої частини туристів. Ця перевірка торкнеться 15% з іноземців, які прибувають у країну.

Згідно з оцінками, на відпочинок на Кіпр в найближчі тижні щодня прибуватиме по 1,5 тис. іноземців на добу.

Раніше влада Кіпру запевняла, що якщо на їхній території іноземний відпочивальник захворіє на коронавірус, то вона візьме на себе всі витрати, пов'язані з лікуванням.

Коронавірус в Україні

Всього 36560

Хворіють 19049

Одужали 16509

Померли 1002

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Як повідомлялось, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків (з них у дітей - 25, у медиків – 64), це на 154 випадки більше ніж учора. За добу одужали - вісім чоловік, померли – 10.