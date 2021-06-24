Кіркоров пишається тим, що Росія вкрала Крим і воює з Україною (відео)

Кіркоров регулярно виступав в окупованому Криму, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску

Російський співак Філіп Кіркоров відреагував на заборону в'їзду в Україну. Каже, «тим, що відбувається, треба пишатися» та нагадав, що він досі є народним артистом України. На своїй сторінці в Instagram Філіп Кіркоров виклав відеозвернення, де назвав заборону на в'їзд «абсурдом».

«Внесення до чорного списку народного артиста України – це вже виглядає як абсурд. Але у світі зараз такого багато. Деякі недолугі чиновники таким чином намагаються набрати собі бонусів, паразитуючи на лозунгах та націоналістичній пропаганді. Я навіть маю подякувати таким чиновникам, адже вони своєю дурістю допомагають мені стати ще популярнішим», – заявив Кіркоров.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Він також додав, що «тим, що відбулося, треба пишатися» та заявив, що рішення щодо нього насправді пов'язане з «ненавистю до Росії».

Нагадаємо, Міністерство культури за поданням Служби безпеки внесло російського співака Філіпа Кіркорова до переліку людей, які створюють загрозу національній безпеці України. 11 червня до них надійшов лист від СБУ щодо Кіркорова. А відповідним наказом МКІП від 22 червня його внесли у цей список.

У СБУ пояснили, що рекомендували внести Кіркорова у «чорний список» Мінкульту через неодноразові концерти та заяви, де він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією та заявляв, що півострів є «частиною РФ». Окрім того, він регулярно виступав в окупованому Криму, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску.

Як повідомляє проєкт «Крим.Реалії», Кіркоров регулярно відвідує окупований півострів з порушенням українського законодавства. Зокрема, його там помічали у жовтні 2020 року в компанії «прем'єр-міністра» Криму Сергія Аксьонова.

У січні 2021-го Кіркорову заборонили в'їзд у Литву за публічне виправдання окупації Росією Криму.

Там зазначили, що цей виконавець своїми неодноразовими відвідуваннями окупованого Криму «свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України й у такий спосіб незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації».

Попри це Філіп Кіркоров наразі має звання народного артиста України. У лютому міністр культури Олександр Ткаченка заявив в інтерв'ю BBC, що теоретично у нього можна забрати це звання, однак зазначив, що він отримав його «за заслуги».