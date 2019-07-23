Кістіон, Семерак та Насалик програли вибори в Раду



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На округах, де балотувалися міністри Семерак та Насалик, а також віце-прем’єр Кістіон, виграли «Слуги народу»

Віце-прем'єр Володимир Кістіон програв на позачергових виборах у Верховну Раду на мажоритарному окрузі №11 у Вінницькій області.

За даними ЦВК після опрацювання 86,72% протоколів, Кістіон опинився на п’ятому місці. За нього проголосували 9,37% виборців.

Переможцем на окрузі №11 став представник партії «Слуга народу» Максим Пашковський.

Максим Пашковський

Також міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик програв вибори на окрузі №85 (100% опрацьованих протоколів) з результатом 24,13% голосів.

В цьому окрузі виграв кандидат від партії «Слуга народу» Едуард Прощук, за якого проголосували 30,65% виборців.

Едуард Прощук

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, який балотувався на окрузі №124 у Львівській області, теж програв вибори. Він опинився на сьомому місці, свідчать дані ЦВК після опрацювання 100% протоколів.

На окрузі виграв представник «Слуги народу» Юрій Камельчук.

Юрій Камельчук

Нагадаємо, станом на ранок 23 липня Центральна виборча комісія опрацювала 93% протоколів у загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій, обійшовши свого конкурента на 0,05%.

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