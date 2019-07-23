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    Кістіон, Семерак та Насалик програли вибори в Раду

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    Кістіон, Семерак та Насалик програли вибори в Раду

    На округах, де балотувалися міністри Семерак та Насалик, а також віце-прем’єр Кістіон, виграли «Слуги народу»

    Віце-прем'єр Володимир Кістіон програв на позачергових виборах у Верховну Раду на мажоритарному окрузі №11 у Вінницькій області.

    За даними ЦВК після опрацювання 86,72% протоколів, Кістіон опинився на п’ятому місці. За нього проголосували 9,37% виборців.

    Переможцем на окрузі №11 став представник партії «Слуга народу» Максим Пашковський.

    Максим Пашковський
    Максим Пашковський

    Також міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик програв вибори на окрузі №85 (100% опрацьованих протоколів) з результатом 24,13% голосів.

    В цьому окрузі виграв кандидат від партії «Слуга народу» Едуард Прощук, за якого проголосували 30,65% виборців.

    Едуард Прощук
    Едуард Прощук

    Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, який балотувався на окрузі №124 у Львівській області, теж програв вибори. Він опинився на сьомому місці, свідчать дані ЦВК після опрацювання 100% протоколів.

    На окрузі виграв представник «Слуги народу» Юрій Камельчук.

    Юрій Камельчук
    Юрій Камельчук

    Нагадаємо, станом на ранок 23 липня Центральна виборча комісія опрацювала 93% протоколів у загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

    ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій, обійшовши свого конкурента на 0,05%.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.06%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.00%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.06%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.32%
    • Партія Шарія
      2.24%
    • Свобода
      2.17%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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