Кістіон, Семерак та Насалик програли вибори в Раду
На округах, де балотувалися міністри Семерак та Насалик, а також віце-прем’єр Кістіон, виграли «Слуги народу»
Віце-прем'єр Володимир Кістіон програв на позачергових виборах у Верховну Раду на мажоритарному окрузі №11 у Вінницькій області.
За даними ЦВК після опрацювання 86,72% протоколів, Кістіон опинився на п’ятому місці. За нього проголосували 9,37% виборців.
Переможцем на окрузі №11 став представник партії «Слуга народу» Максим Пашковський.
Також міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик програв вибори на окрузі №85 (100% опрацьованих протоколів) з результатом 24,13% голосів.
В цьому окрузі виграв кандидат від партії «Слуга народу» Едуард Прощук, за якого проголосували 30,65% виборців.
Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, який балотувався на окрузі №124 у Львівській області, теж програв вибори. Він опинився на сьомому місці, свідчать дані ЦВК після опрацювання 100% протоколів.
На окрузі виграв представник «Слуги народу» Юрій Камельчук.
Нагадаємо, станом на ранок 23 липня Центральна виборча комісія опрацювала 93% протоколів у загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.
ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій, обійшовши свого конкурента на 0,05%.
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Слуга народу43.14%
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ОПЗЖ13.06%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.12%
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Голос5.84%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.00%
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Сила і честь3.80%
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Опозиційний блок3.06%
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Українська стратегія Гройсмана2.32%
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Партія Шарія2.24%
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Свобода2.17%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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