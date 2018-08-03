Китай планує ввести до 25% мит на $60 млрд американського імпорту



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Раніше Трамп запропонував запровадити мита на 200 мільярдів доларів китайського імпорту у розмірі 25%

Влада Китайської Народної Республіки оголосила про плани запровадити нові мита на американські товари, розміром від 5 до 25%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Загальна вартість товарів, на які пропонується запровадити нові мита, складає близько 60 мільярдів доларів.

Раніше стало відомо, що через запроваджені адміністрацією Дональда Трампа мита фондовий ринок Китаю поступився позиціями фондовому ринку Японії.

1 серпня стало відомо, що Дональд Трамп запропонував запровадити мита на 200 мільярдів доларів китайського імпорту у розмірі 25%. Це у 2,5 раза більше, ніж він заявляв раніше.

Нагадаємо, що 31 липня стало відомо, що США та Китай готуються до відновлення торговельних переговорів. Зокрема, повідомлялось, що міністр фінансів США Стівен Мнучін провів декілька приватних розмов з віце-президентом Китаю, у яких обговорювали умови відновлення переговорів.

11 липня стало відомо, що Дональд рамп готується запровадити чергову порцію мит на імпорт китайських товарів у розмірі 10%. Мита стосуватимуться товарів, загальна вартість яких складає 200 мільярдів доларів.

Згодом Трамп заявляв, що планує ввести мита на весь імпорт з Китаю, вартість якого складає пів трильйона доларів.

6 липня Влада Китаю ввела в дію рішення про запровадження мит на 34 мільярди доларів американського імпорту за декілька годин після того, як в США набули чинності мита на 34 мільярди доларів китайських товарів.

17 липня стало відомо, що ЄС та Японія підписали угоду про створення найбільшої зони вільної торгівлі у світі у відповідь на митну політику адміністрації президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що 20 червня Єврокомісія остаточно затвердила мита на американський імпорт у відповідь на американські мита на сталь та алюміній. Зокрема, нові тарифні обмеження стосуватимуться американських товарів на загальну суму 2,8 мільярда доларів.

14 червня країни Європейського союзу одностайно підтримали запровадження мит для товарів США як відповідь на запроваджені Америкою мита на сталь та алюміній. Після чого було потрібно рішення Єврокомісії.

22 червня Дональд Трамп написав у Twitter, що обмірковує можливість запровадження мит на європейські автомобілі у розмірі 20%. В ЄС повідомили, що готові зробити аналогічний крок у відповідь.

21 червня стало відомо, що мита на американські товари ввела Індія та Туреччина.

Дональд Трамп ввів мита на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%). Підписані президентом розпорядження набули чинності 23 березня. З переліку країн тимчасово були виключені Мексика, Канада та ЄС.

31 травня Трамп скасував тимчасові виключення для сталі та алюмінію з ЄС, Канади та Мексики. У ЄС повідомили, що запровадять контрзаходи.

Євросоюз та Канада готувалися вирішувати питання запровадження американських мит на сталь та алюміній через механізми Світової організації торгівлі. Зокрема, країни вже направили туди свої скарги.

На початку червня стало відомо, що Євросоюз анонсував плани запровадити додаткові мита на 2,8 мільярда доларів американських товарів у відповідь на рішення Вашингтону запровадити тарифи на європейську сталь та алюміній.