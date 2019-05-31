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    Китай запровадив додаткові мита на товари зі США

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    Китай запровадив додаткові мита на товари зі США

    Китай підняв тарифи на імпортовані зі США товари на суму десятків мільярдів доларів

    Офіційний Пекін станом на 00:00 годин 1 червня за місцевим часом ввів додаткові тарифи проти американських імпортних товарів на загальну суму близько $60 млрд.

    Про це повідомляє американське інформагентство Bloomberg.

    «Китай підняв тарифи на імпортовані зі США товари на суму десятків мільярдів доларів, виконавши обіцяну відповідь на останній раунд торговельної війни з боку президента Дональда Трампа», - зазначається в повідомленні.

    При цьому уточнюється, що станом на суботу Пекін запровадив такі додаткові мита:

    • 25% тарифів на 2493 позиції, порівняно з 10%, введеними додатково раніше. До них відносяться деякі механічні вироби, природний газ і продукція догляду за шкірою;
    • 20% тарифів на 1078 позицій, порівняно з 10% раніше, які включають окремі установки, дерево й оптичні інструменти;
    • 10% тарифів на 974 позиції, порівняно з 5% раніше – серед них листове скло, лазери та регулюючі клапани;
    • 5% тарифів на 595 позицій щодо автозапчастин, які спочатку були в списку, але в січні були виключені.

    Таким чином, США і Китай продемонстрували, що готові заглибитися в тривале протистояння, зауважує агентство.

    Раніше повідомлялося, що 10 червня США мають намір ввести 5% мита на товари із Мексики.

    Джерело: Укрінформ

    США економіка тарифи Китай торгівля бізнес
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