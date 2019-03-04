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    Китай збільшить витрати на оборону

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    Китай збільшить витрати на оборону
    Фото: ТСН.ua

    Влада вважає, що підтримання зростання витрат наоборону необхідне для захисту національної безпеки та проведення військових реформ з китайськими характеристиками

    Китай продовжить «розумне й доречне» збільшення витрат на оборону для задоволення своїх потреб у сфері національної безпеки й військових реформ. Про це на прес-конференції заявив офіційний представник сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) Чжан Єсуй, повідомляє Reuters.

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    «Підтримання розумного й належного зростання витрат на національну оборону необхідне для захисту національної безпеки та проведення військових реформ з китайськими характеристиками», - сказав Чжан, виступаючи на брифінгу напередодні відкриття чергової сесії ВЗНП.

    Він додав, що «обмежені» витрати Китаю на оборону призначені тільки для власних потреб безпеки країни й захисту її суверенітету і територіальної цілісності, а не для загрози іншим країнам: «Чи становитиме країна військову загрозу для інших країн, залежить від її зовнішньої та оборонної політики, а не від того, наскільки збільшуються її витрати на оборону», - підкреслив він.

    Чжан не уточнив, наскільки уряд планує витрати на оборону. Очікується, що сума буде названа в процесі обговорення бюджету.

    Нагадаємо, друга сесія ВЗНП 13-го скликання відкривається в Пекіні у вівторок, 5 березня.

    Джерело: Укрінформ

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