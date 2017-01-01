Кива розказав, скільки у Верховній Раді наркоманів
- Сьогодні, 17:15
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Екс-радник міністра внутрішніх справ: Більшість наркозалежних у парламенті – молодь
Четверта частина депутатів Верховної Ради вживають наркотики. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Соцпартії, колишній керівник Департаменту протидії наркозлочинності у центральному апараті МВС Ілля Кива.
За словами Киви, більшість наркозалежних у парламенті – молодь.
«Наркотик – це розвага для людей, у яких багато грошей, які насолодились життям, втомились від алкоголю», - зазначив також він.
Нагадаємо, у листопаді 2016 року на відео потрапив момент, коли Добкін, отримавши добру звістку від турагента про купівлю туру за 3,5 млн грн, зайшов за колону в сесійній залі парламенту і прямо під час засідання щось вкинув до рота і запив водою. Депутат через деякий час вийшов злегка збуджений і почав поводитися підозріло.