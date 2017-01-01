Кива зізнався, які доручення Авакова виконує

Кива досі є частиною правоохоронної системи

Глава Соціалістичної партії Ілля Кива склав повноваження радника міністра внутрішніх справ тоді, коли очолив політсилу. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому». Кива також розповів, які доручення виконував на посаді радника міністра. «Я допомагав йому у тій багатогранній роботі, яку він виконує. Це і доручення, і зустрічі



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Кива досі є частиною правоохоронної системи

Глава Соціалістичної партії Ілля Кива склав повноваження радника міністра внутрішніх справ тоді, коли очолив політсилу. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Кива також розповів, які доручення виконував на посаді радника міністра.

«Я допомагав йому у тій багатогранній роботі, яку він виконує. Це і доручення, і зустрічі з людьми від імені міністра. Ви уявляєте, скільки людей щодня хочуть потрапити на прийом до міністра внутрішніх справ? Були особисті доручення, коли позицію міністра потрібно було донести до того чи іншого чиновника. У нього ж політична посада. А радник чим займається? Відстоюванням інтересів міністра», - підкреслив він.

Водночас Кива підкреслив, що нині також є частиною правоохоронної системи.

«Колишніх поліцейських не буває, нині я – голова Федерації профспілок МВС. Ця робота пов’язана із захистом інтересів людей, які поклали життя на служіння закону».