У Румунії відбувається другий тур виборів президента



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За прогнозом аналітиків, у другому турі переможе чинний президент

У Румунії сьогодні проходить другий тур президентських виборів. Громадяни країни обирають між чинним головою держави Клаусом Йоганнісом та колишньою прем’єр-міністеркою Віорікою Денчіле. У першому турі Йоганніс набрав 36 відсотків голосів виборців, а Денчіле – 24 відсотки. За прогнозом аналітиків, у другому турі переможе чинний президент, пише DW.

Йоганніс займає проєвропейську позицію, його партія прийшла до влади на початку листопада, коли уряду на чолі із Денчіле оголосили вотум недовіри. Уряду закидали некомпетентність, брак державних інвестицій і недостатнє використання наявних коштів Європейського Союзу.

Новий прем’єр-міністр Румунії Людовік Орбан сподівається на переобрання Йоганніса, щоб продовжити курс чинного президента на боротьбу із корупцією.