Рашисти розстріляли у спини 22 мешканців Бучі, їхні тіла досі не поховано

У Київській області на вулицях лежить багато розстріляних тіл чоловіків та жінок зі зв‘язаними руками

У братських могилах Бучі похоронено 287 мирних людей, яких вбили російські окупанти

Міський голова Бучі Анатолій Федорук в інтерв’ю «Главкому» розповів про найбільш шокуючий випадок за період окупації міста. Йдеться про розстріли мирних людей, незалежно від віку та статі, які скоювали російські солдати.

«22 мешканця з білими пов’язками намагалися виїхати з Бучі. Однак окупанти вбили їх на перехресті вулиць Вокзальна-Яблунська. Ці люди не створювали жодної небезпеки. Люди хотіли вижити, прямуючи у бік Києва. Але орки зв’язали руки мирних мешканцям, поставили спиною і розстріляли. Досі їхні тіла лежать на місці вбивства», – наголосив міський голова.

Крім цього, мер оприлюднив ще один кричущий факт: в братських могилах похоронено 287 мирних людей, яких вбили російські окупанти. Дві могили вирили у дворах мікрорайонів міста. Наразі велика кількість тіл людей до цього часу лежить на вулицях, тротуарах, проїзній частині міста.

Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

Зокрема, російсько-окупаційні війська замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли.

Раніше в Київській ОВА писали, що ситуація в Бучанському районі напружена, але контрольована: зокрема, Макарівська та Ірпінська громади перебувають під контролем ЗСУ. З Гостомеля окупанти вийшли, а от на території Бучанської громади ворог окопався.

Також вже відомо, що Іванків звільнено: селище перейшло під контроль ЗСУ.