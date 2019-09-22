Титульний бій мера Віталія Кличка

Як справжній чемпіон, Віталій Кличко готовий вийти на політичний ринг для захисту свого статусу мера Києва

Віталій Кличко 19 вересня звернувся до Верховної Ради України з проханням розпустити Київраду. Причина - депутати міськради не зібралися на чергову сесію. Так мер Києва дав зрозуміти команді президента Зеленського, що особисто він не боїться позачергових виборів у столиці, на яких наполягає команда глави держави. Як і личить справжньому чемпіону, Кличко готовий вийти на політичний ринг задля захисту свого статусу мера Києва. А це означає, що майбутні вибори в столиці навряд чи будуть легкою прогулянкою для соратників Зеленського.

Осада столиці командою Зеленського

В останні два місяці вся Україна спостерігає за відкритим протистоянням команди Володимира Зеленського та Віталія Кличка. Спочатку від міського голови Києва вимагали, щоб він негайно склав з себе повноваження глави Київської міської державної адміністрації (КМДА) перед новообраним президентом. Потім - уряд Володимира Гройсмана відмовився давати «добро» на звільнення Кличка з посади голови КМДА. А згодом - новий уряд Олексія Гончарука все ж підтримав цю ініціативу. Щоправда, після цього питання з відставкою Кличка зависло в Офісі президента.

Бажання лідерів партії «Слуга народу» за будь-яку ціну «взяти» Київ цілком зрозуміле. Найбільший міський бюджет у країні (понад два мільярди доларів на рік), висока підтримка киянами нинішнього президента та його партії на парламентських виборах, усе ще відчутний високий рейтинг глави держави. В оточенні Зеленського не хочуть чекати чергових місцевих виборів, котрі заплановані на жовтень 2020 року, там бажають контролювати в столиці все та всіх уже зараз. Або принаймні хоча б посаду голови КМДА, яка, згідно із законом, суміщається з посадою мера Києва. Тому «слуги народу» й намагалися технічно виштовхати Кличка з посади голови столичної міськадміністрації. Але це в них не вийшло.

Тепер команда Зеленського намагається в парламенті оперативно ухвалити оновлений закон про столицю та призначити дострокові вибори в Києві на 8 грудня 2019 року. Відомо, що «Слуга народу» наполягає на тому, щоби посади мера та голови КМДА були розведені, а в районах столиці повернулися райради, котрі були ліквідовані ще за президента Віктора Януковича. Втім, якою буде врешті-решт структура влади в Києві, стане відомо вже невдовзі, як і те, хто ж від правлячої команди буде балотуватися в мери - керівник Офісу президента Андрій Богдан чи народний депутат, ексгенеральний директор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко.

Рейтинг президента та любов киян

У команди Зеленського, схоже, немає жодних сумнівів щодо своєї перемоги в Києві. На президентських виборах за чинного главу держави проголосувала більшість киян. На дострокових виборах до Верховної Ради в усіх 13 мажоритарних виборчих округах були обрані представники партії «Слуга народу». Здавалося б, перемога вже практично в кишені. Що ж може завадити 8 грудня соратникам Зеленського взяти під контроль усю столицю? Хай як парадоксально це зараз звучить - залежність «Слуги народу» від рейтингу президента та настрій самих киян.

Очевидно, що три наступні місяці будуть непростими для президента Зеленського. Невдовзі відбудеться засідання «нормандської четвірки», на якому, як очікується, будуть прийняті важливі рішення щодо майбутнього Донбасу - порядок імплементації мінських домовленостей, вибори в ОРДЛО, особливий статус так званих «республік». Рада ж, у якій більшість має «Слуга народу», змушена буде приймати непопулярні серед частини українців рішення - і щодо Сходу України, і щодо відкриття ринку землі, і з багатьох інших непростих питань. Одне неправильне рішення може перетворити і президента України, і «Слугу народу» на колоса на глиняних ногах. Щось схоже ми вже спостерігали з колись могутньою «Партією регіонів», яка впала після втечі Януковича до Росії.

Крім рейтингу Зеленського, майбутнє «Слуги народу» в Києві залежатиме і від самих жителів столиці. Їхній вибір часто буває непрогнозованим. Варто лише нагадати, що кияни в свій час обрали мером Леоніда Черновецького, в перемогу якого мало хто вірив. У 2008 році команда Юлії Тимошенко ініціювала дострокові вибори в столиці. Але з цього задуму нічого не вийшло - Черновецький повторно виграв вибори. Щось схоже може статися і з кандидатом від «Слуги народу». Коли кияни підуть голосувати не за того, на кого вкаже президент Зеленський, а за того, кого вони давно знають, - за Віталія Кличка.

Третій раунд Віталія Кличка

До мера Києва Віталія Кличка, звісно ж, у жителів столиці достатньо претензій. І щодо доріг, і щодо інфраструктури, і щодо забудови міста. Але треба не забувати, що саме йому двічі - у 2014 та 2015 роках - кияни довіряли столицю. Команда Зеленського стверджує, що весь цей час Києвом керував не Кличко, а ті, хто за ним стояв, - «смотрящі» від забудовників. Сам же чемпіон світу з боксу каже, що це «брехня» і що саме таких «смотрящих» нинішній президент намагався посадити в його адміністрацію.

Віталій Кличко має намір утретє піти на мерські вибори. Інформаційний маховик, запущений сьогодні проти нинішнього мера, врешті-решт може зіграти йому на руку. Напевно в найближчі місяці ми побачимо та почуємо про мера багато цікавого і з боку СБУ, і ГПУ, і НАБУ. Але ж неодноразово вже перевірено: українці в більшості випадків стають на бік переслідуваних владою. Та й політичні сили, котрі встигли вже відчути на собі «каток» команди Зеленського, можуть стати соратниками Кличка в битві за столицю.

Після позачергових виборів у Києві, звісно ж, боротьба за столицю не припиниться. Переможе Кличко чи програє, не так важливо: у будь-якому разі «Слуга народу» намагатиметься взяти місто під контроль шляхом створення нової системи управління та розведення повноважень. Як вважає команда Зеленського, Карфаген Кличка має бути зруйнований. Але хто сказав, що руйнівникам вдасться відбудувати свій Карфаген?

Джерело: Deutsche Welle

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