Клімкін прокоментував зустріч Волкера і Суркова

Американский колега розповів міністру, що зустріч не мала результату

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що зустріч спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова не була результативною. Про це він заявив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Італії, головою ОБСЄ Анджеліно Альфано у Києві 30 січня. «Я



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Американский колега розповів міністру, що зустріч не мала результату

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що зустріч спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова не була результативною. Про це він заявив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Італії, головою ОБСЄ Анджеліно Альфано у Києві 30 січня.

«Я знаходжуся в постійному контакті з нашими американськими друзями і союзниками. Декілька разів говорив з Куртом Волкером до його зустрічі з Сурковим і вчора. На жаль, під час зустрічі (26 січня в Дубаї, - Ред.) не було досягнуто жодного результату», - заявив голова МЗС.

Він додав, що Україна все одно буде послідовно тиснути на Росію з метою імплементації логіки дорожньої карти з врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Джерело: Укрінформ