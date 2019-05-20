Клімкін схвалив, що Зеленський підтримує подвійне громадянство для закордонних українців



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20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського Фото: Прес-служба президента України

«Приємно, що у своїй інавгураційній промові Зеленський згадав одну з моїх улюблених тем», - сказав Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін схвально сприйняв те, що президент України Володимир Зеленський в інавгураційній промові згадав про питання надання громадянства іноземним українцям.

Про це Клімкін 20 травня написав у Facebook.

«Приємно, що у своїй інавгураційній промові він згадав одну з моїх улюблених тем – питання подвійного громадянства для закордонних українців, які готові допомагати змінювати країну. Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним», - зазначив Клімкін.

Водночас він підкреслив, що у разі наявності громадянства країни-агресора подвійне громадянство буде можливим тільки після деокупації Криму і Донбасу.

Нагадаємо, раніше Клімкін написав заяву про відставку.

20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. До словам, Зеленський сьогодні не вимагав відставки Клімкіна, згадавши водночас про відставку Грицака, Луценка та Полторака.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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