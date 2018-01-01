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    Клімкін сьогодні їде до Франції

    Візит відбуватиметься 4-5 лютого 2018 року
    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні відвідає з дводенним візитом Французьку Республіку. Про це повідомила прес-служба міністерства. «В ході візиту міністр проведе переговори з міністром Європи та закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, зустрінеться з політиками та експертами, а також дасть інтерв’ю
    • Сьогодні, 07:58
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    <span>Павло Клімкін</span>
    Павло Клімкін

    Візит відбуватиметься 4-5 лютого 2018 року

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні відвідає з дводенним візитом Французьку Республіку.

    Про це повідомила прес-служба міністерства.

    «В ході візиту міністр проведе переговори з міністром Європи та закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, зустрінеться з політиками та експертами, а також дасть інтерв’ю провідним французьким ЗМІ», - повідомляє прес-служба МЗС.

    Також у програмі візиту покладання квітів до місця поховання Олександра Шульгіна, генерального секретаря міжнаціональних справ, а потім міністра закордонних справ Української Народної Республіки у вигнанні.

    Візит відбуватиметься 4-5 лютого 2018 року.

    Як відомо, кілька днів тому глава МЗС анонсував зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату», яка попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.

    Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін 1-2 лютого перебуватиме з робочим візитом у Нідерландах.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії, голова ОБСЄ Анджеліно Альфано 31 січня відвідав Донецьку область з робочим візитом. Його супроводжував український колега Павло Клімкін.

    МЗС Павло Клімкін міністр
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