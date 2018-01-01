Клімкін сьогодні їде до Франції

Візит відбуватиметься 4-5 лютого 2018 року

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні відвідає з дводенним візитом Французьку Республіку.

Про це повідомила прес-служба міністерства.

«В ході візиту міністр проведе переговори з міністром Європи та закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, зустрінеться з політиками та експертами, а також дасть інтерв’ю провідним французьким ЗМІ», - повідомляє прес-служба МЗС.

Також у програмі візиту покладання квітів до місця поховання Олександра Шульгіна, генерального секретаря міжнаціональних справ, а потім міністра закордонних справ Української Народної Республіки у вигнанні.

Візит відбуватиметься 4-5 лютого 2018 року.

Як відомо, кілька днів тому глава МЗС анонсував зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату», яка попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін 1-2 лютого перебуватиме з робочим візитом у Нідерландах.

Нагадаємо, міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії, голова ОБСЄ Анджеліно Альфано 31 січня відвідав Донецьку область з робочим візитом. Його супроводжував український колега Павло Клімкін.