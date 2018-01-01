Клімкін відвідає Францію: програма поїздки

4-5 лютого 2018 року Клімкін перебуватиме з візитом у Франції

Міністр закордонних справ Павло Клімкін 4-5 лютого відвідає Францію з робочим візитом. Про це повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства. Відомо, що в ході зустрічі він проведе переговори з міністром Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана, зустрінеться з політиками і експертами, а також дасть інтерв'ю французьким ЗМІ.



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Павло Клімкін

4-5 лютого 2018 року Клімкін перебуватиме з візитом у Франції

Міністр закордонних справ Павло Клімкін 4-5 лютого відвідає Францію з робочим візитом. Про це повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства.

Відомо, що в ході зустрічі він проведе переговори з міністром Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана, зустрінеться з політиками і експертами, а також дасть інтерв'ю французьким ЗМІ.

Також Клімкін покладе квіти до місця поховання генерального секретаря міжнаціональних справ, а потім міністра закордонних справ Української Народної Республіки у вигнанні Олександра Шульгіна.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін 1-2 лютого перебуватиме з робочим візитом у Нідерландах.

Нагадаємо, міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії, голова ОБСЄ Анджеліно Альфано 31 січня відвідав Донецьку область з робочим візитом. Його супроводжував український колега Павло Клімкін.