Клімкін заявив про масові кібератаки на Вселенський патріархат і екзархів
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Останнім часом і на Фанар, і на Вселенський патріархат, і на самих екзархів здійснюються масовані кібератаки, заявив Клімкін
Останнім часом на Вселенський патріархат почали здійснюватися масовані кібератаки.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в своєму Facebook.
Він розповів, що зустрівся з екзархами його Святості Вселенського Патріарха. Під час цієї розмови була озвучена інформація про масовані кібератаки.
«Останнім часом і на Фанар, і на Вселенський патріархат, і на самих екзархів здійснюються масовані кібератаки. Справді, для тих, хто за цим стоїть, немає нічого святого», - написав міністр.
Напередодні екзархи Варфоломія заявили, що готові до діалогу з Московською церквою в Україні.
Як відомо, 17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.