Клімкін заявив про масові кібератаки на Вселенський патріархат і екзархів



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Вселенський патріарх Варфоломій I

Останнім часом і на Фанар, і на Вселенський патріархат, і на самих екзархів здійснюються масовані кібератаки, заявив Клімкін

Останнім часом на Вселенський патріархат почали здійснюватися масовані кібератаки.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в своєму Facebook.

Він розповів, що зустрівся з екзархами його Святості Вселенського Патріарха. Під час цієї розмови була озвучена інформація про масовані кібератаки.

«Останнім часом і на Фанар, і на Вселенський патріархат, і на самих екзархів здійснюються масовані кібератаки. Справді, для тих, хто за цим стоїть, немає нічого святого», - написав міністр.

Напередодні екзархи Варфоломія заявили, що готові до діалогу з Московською церквою в Україні.

Як відомо, 17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.