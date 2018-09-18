  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Клімкін заявив про масові кібератаки на Вселенський патріархат і екзархів

    • Розсилка
    <span>Вселенський патріарх Варфоломій I</span> - Клімкін заявив про масові кібератаки на Вселенський патріархат і екзархів
    Вселенський патріарх Варфоломій I

    Останнім часом і на Фанар, і на Вселенський патріархат, і на самих екзархів здійснюються масовані кібератаки, заявив Клімкін

    Останнім часом на Вселенський патріархат почали здійснюватися масовані кібератаки.

    Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в своєму Facebook.

    Він розповів, що зустрівся з екзархами його Святості Вселенського Патріарха. Під час цієї розмови була озвучена інформація про масовані кібератаки.

    «Останнім часом і на Фанар, і на Вселенський патріархат, і на самих екзархів здійснюються масовані кібератаки. Справді, для тих, хто за цим стоїть, немає нічого святого», - написав міністр.

    Напередодні екзархи Варфоломія заявили, що готові до діалогу з Московською церквою в Україні.

    Як відомо, 17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.

    Читайте також: Архієпископ Тельміський Іов (Геча): Україна завжди була канонічною територією Вселенського патріархату
    Читайте також
    МЗС Павло Клімкін міністр кібератака православна церква Україна Вселенський патріарх Варфоломій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ