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    КНДР та Південна Корея домовилися про третю за рік зустріч лідерів

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    <span>Кім Чен Ин і Мун Чже Ін</span> - КНДР та Південна Корея домовилися про третю за рік зустріч лідерів
    Кім Чен Ин і Мун Чже Ін

    Міжкорейський саміт пройде у вересні у Пхеньяні

    Делегації Південної та Північної Кореї домовились про проведення у вересні саміту на найвищому рівні між лідерами обох країн.

    Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

    «Ми погодились провести міжкорейський саміт у вересні у Пхеньяні», - йдеться у спільній заяві делегацій.

    Також представники двох країн зазначили, що розглянули виконання домовленостей Пханмунджомської декларації та провели консультації щодо їх активної імплементації.

    Саміт у вересні стане вже третьою безпосередньою зустріччю лідерів КНДР Кім Чен Ина та Південної Кореї Мун Дже Іна. Попередні зустрічі відбулися у квітні та травні цього року.

    Раніше повідомлялося, що джерело, яке близьке до керівництва КНДР, повідомило про те, що Пхеньян розраховує на можливість проведення нової зустрічі на найвищому рівні із пезидентом США Дональдом Трампом іще до кінця цього року.

    Джерело: ТСН

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