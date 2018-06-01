КНДР та Південна Корея відновили мирні переговори

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Фото: AP

Сеул бачить ці переговори важливим кроком для зміцнення довіри у відносинах з Пхеньяном

Північна і Південна Корея у п'ятницю, 1 червня, відновили мирні переговори на вищому рівні.

Про це повідомляє Associated Press.

Сеул бачить ці переговори важливим кроком для зміцнення довіри у відносинах з Пхеньяном на тлі спроб США переконати КНДР відмовитися від своєї ядерної зброї.

Південнокорейське міністерство заявило, що високопоставлені офіційні особи двох країн на ранковій сесії зустрічі у прикордонному селі Пханмунджом обмінялися думками про створення відділення зв'язку в північнокорейському прикордонному місті Кесон та організацію спільного заходу для відзначення «Декларації 15 червня» про мир, прийнятої після першого міжкорейського саміту в 2000 році.

Південна Корея також запропонувала провести військові переговори про зменшення напруженості на їхньому кордоні, а також переговори за участі Червоного Хреста для возз'єднання сімей, розділених війною на півострові в 1950-53 роках, йдеться в повідомленні міністерства.

Також сторони можуть обговорити виступи збірних команд у деяких видах спорту на Азійських іграх в серпні.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін, який двічі зустрічався з Кім Чен Ином за останні два місяці, сказав, що прогрес у міжкорейському примиренні стане важливою частиною міжнародних зусиль з вирішення ядерного протистояння з Північною Кореєю, оскільки Пхеньян не відмовиться від своєї ядерної програми, якщо не відчує гарантій безпеки.

Нагадаємо, 26 травня лідери Південної та Північної Кореї зустрілися для переговорів щодо можливісті проведення зустрічі між Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: Європейська правда