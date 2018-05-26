Лідери Північної та Південної Корей провели ще одну зустріч

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Кім Чен Ин та Мун Чже Ін

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін та лідер КНДР Кім Чен Ин знову зустрілися

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін та північнокорейський лідер Кім Чен Ин у суботу, 26 травня, знову зустрілися для переговорів в прикордонному селищі Пханмунджом. Про це повідомила прес-служба президента Південної Кореї в Сеулі, передає інформагенція Reuters.

Під час перемовин лідери обговорили можливість проведення зустрічі між Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом.

Мун Чже Ін планує в неділю, 27 травня, докладно поінформувати про результати двогодинних консультацій, проведених на території КНДР неподалік від кордону між двома країнами, зазначається в повідомленні. Ця зустріч представників Південної та Північної Корей стала вже другою впродовж двох останніх місяців.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який раніше скасував заплановану на 12 червня зустріч з Кім Чен Ином, згодом заявив, що він вважає проведення зустрічі можливим. Американський президент повідомив зокрема про продуктивні переговори з Північною Кореєю щодо підготовки такої зустрічі. Не виключено, що саміт може відбутися 12 червня в Сінгапурі, як і планувалося спочатку.

Попередня зустріч Кім Чен Ина та Мун Чже Іна відбулася наприкінці квітня у прикордонному селищі Пханмунджом. За підсумками переговорів і Сеул, і Пхеньян тоді оголосили, що прагнуть досягти вільного від ядерної зброї Корейського півострова, а також покласти край ворожнечі та забезпечити тривалий мир.

Джерело: Deutsche Welle