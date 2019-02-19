КНР представила проект унікального надводного безпілотника



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На озброєнні JARI USV може мати фазовану антенну решітку і 8 комірок для ракет вертикального пуску

Водозміщення перспективного безпілотника лише 20 тонн

Китайська компанія China Shipbuilding and Offshore International Company на виставці озброєння IDEX 2019 в ОАЕ представила власний концепт надводного безпілотного апарату, який може діяти спільно із есмінцями. Про це повідомляє ресурс Defense News.

Проект дістав назву JARI USV. Його водозміщення лише 20 тонн, а довжина 15 метрів. Швидкість цього судна може сягати до 42 вузлів, а автономність плавання до 500 миль.

На озброєнні JARI USV може мати фазовану антенну решітку, 8 комірок для ракет вертикального пуску, пускові установки для торпед, а також артсистему разом із ракетами для боротьби із надводними кораблями.

Даний надводний безпілотник може керуватися як із суші так із надводних кораблів.

Напередодні у Китаї показали, як будують копію «Титаніка».

У КНР планують випробувати артсистему на магнетизованій плазмі.