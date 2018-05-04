КНР заявляє про широкий порядок денний тристоронньої зустрічі в Токіо

Питання регіонального співробітництва можуть завадити обговорити північнокорейську проблематику

Китайський дипломат заявив в п’ятницю про те, що у рамках саміту прем’єр-міністрів КНР, Японії і Республіки Корея в Токіо, який відбудеться 9 травня, буде обговорюватися широке коло питань, а не лише проблематика КНДР. Зустріч, в якій візьме участь Лі Кецян, розглядається як спроба перезавантажити відносини між Токіо і Пекіном. Про це



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Питання регіонального співробітництва можуть завадити обговорити північнокорейську проблематику

Китайський дипломат заявив в п’ятницю про те, що у рамках саміту прем’єр-міністрів КНР, Японії і Республіки Корея в Токіо, який відбудеться 9 травня, буде обговорюватися широке коло питань, а не лише проблематика КНДР. Зустріч, в якій візьме участь Лі Кецян, розглядається як спроба перезавантажити відносини між Токіо і Пекіном.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Даний візит китайського прем’єра до столиці Японії буде першим за вісім років. За словами заступника керівника МЗС КНР, очільники урядів КНР і Японії під час зустрічі будуть обговорювати всі питання, де є інтерес сторін. Тим самим сторонам вдасться посилити взаємне розуміння по проблемним питанням для зменшення протиріч.

Цим МЗС КНР фактично заперечила попередні заяви про те, що саме проблематика КНДР буде ключовим питанням під час тристороннього саміту. Навпаки може виявитися, що в прем’єрів Республіки Корея, КНР і Японії може не вистачити часу для обговорення північнокорейської проблематики, зважаючи на те, що сторони будуть порушувати питання регіональної співпраці.

Нагадаємо, у Токіо 9 травня відбудеться тристоронній саміт на вищому рівні представників Південної Кореї, Китаю та Японії.