Я голодую з Сенцовим: не можна байдуже спостерігати, як за ґратами помирає людина

Відмовтеся від їжі на знак солідарності з Олегом, напишіть про це у фейсбук, щоб надати ситуації максимального розголосу

Я ГОЛОДУЮ З СЕНЦОВИМ

Сьогодні сьомий день голодування Олега Сенцова, яке він пообіцяв тримати «до кінця».

На знак солідарності з Олегом я вирішив сьогодні відмовитися від їжі. Закликаю долучатися й вас -- відмовтеся від їжі на день, кілька годин, відмовтеся від обіду чи вечері.





Це ще й корисно для здоров'я, а гроші, які б ви витратили на похід у ресторан чи приготування страви, можете переказати на рахунок якоїсь із ГО, що займаються захистом політв'язнів, або ж написати листівку комусь із наших в'язнів і надіслати її в РФ в рамках кампанії Це ще й корисно для здоров'я, а гроші, які б ви витратили на похід у ресторан чи приготування страви, можете переказати на рахунок якоїсь із ГО, що займаються захистом політв'язнів, або ж написати листівку комусь із наших в'язнів і надіслати її в РФ в рамках кампанії Let My People Go Ukraine

Розумію, що така індивідуальна акція не змінить кардинально ситуації, але все ж не можна просто байдуже спостерігати за тим, як за ґратами помирає людина.



Відмовтеся від їжі на знак солідарності з голодуванням Олега Сенцова, напишіть про це у фейсбук, щоб надати ситуації максимального розголосу.



Щоб «до кінця», про яке пише Олег у своїй заяві, було не смертю, а визволенням з кремлівського полону.



Слава Україні!

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