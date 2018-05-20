  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Любка
    Думки вголос

    Я голодую з Сенцовим: не можна байдуже спостерігати, як за ґратами помирає людина

    • Андрій Любка

      Український письменник

    • Розсилка

    Відмовтеся від їжі на знак солідарності з Олегом, напишіть про це у фейсбук, щоб надати ситуації максимального розголосу

    Я ГОЛОДУЮ З СЕНЦОВИМ

    Сьогодні сьомий день голодування Олега Сенцова, яке він пообіцяв тримати «до кінця».

    На знак солідарності з Олегом я вирішив сьогодні відмовитися від їжі. Закликаю долучатися й вас -- відмовтеся від їжі на день, кілька годин, відмовтеся від обіду чи вечері. 

    Це ще й корисно для здоров'я, а гроші, які б ви витратили на похід у ресторан чи приготування страви, можете переказати на рахунок якоїсь із ГО, що займаються захистом політв'язнів, або ж написати листівку комусь із наших в'язнів і надіслати її в РФ в рамках кампанії Let My People Go Ukraine.

    Читайте також

    Розумію, що така індивідуальна акція не змінить кардинально ситуації, але все ж не можна просто байдуже спостерігати за тим, як за ґратами помирає людина. 

    Відмовтеся від їжі на знак солідарності з голодуванням Олега Сенцова, напишіть про це у фейсбук, щоб надати ситуації максимального розголосу. 

    Щоб «до кінця», про яке пише Олег у своїй заяві, було не смертю, а визволенням з кремлівського полону. 

    Слава Україні!
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Олег Сенцов акція полон політв’язні голодування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Костянтин Боровой
    Костянтин Боровой

    Російський політик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ