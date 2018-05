Андрій Любка закликав частково відмовитися від їжі на знак солідарності із Сенцовим

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Сенцов

«Я голодую з Сенцовим» – український письменник закликав підтримати режисера, який тиждень голодує

На сьомий день безстрокового голодування українського режисера, кримчанина Олег Сенцова письменник Андрій Любка закликав громадськість відмовитися частково від їжі на знак солідарності з політв’язнем, утримуваним у російській в’язниці.

«На знак солідарності з Олегом я вирішив сьогодні відмовитися від їжі. Закликаю долучатися й вас – відмовтеся від їжі на день, кілька годин, відмовтеся від обіду чи вечері. Це ще й корисно для здоров'я, а гроші, які б ви витратили на похід у ресторан чи приготування страви, можете переказати на рахунок якоїсь із ГО, що займаються захистом політв’язнів, або ж написати листівку комусь із наших в'язнів і надіслати її в РФ в рамках кампанії Let My People Go Ukraine», – написав Андрій Любка на сторінці у Facebook.

Письменник звернувся із закликом поширювати ініціативу, «щоб надати ситуації максимального розголосу».

Нагадаємо, 16 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

Українська сторона готова передати РФ росіян, які утримуються в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь у війні задля того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших бранців.

Як відомо, українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова в список політв'язнів.

На даний час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

Російський пропагандист Дмитро Кисельов вважає, що арештованого в Україні керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського можуть обміняти на ув'язнених у Росії українського журналіста Романа Сущенка або режисера Олега Сенцова.

Джерело: Радіо Свобода