Колеги затриманого в Чечні правозахисника говорять про інсценований характер арешту
- Сьогодні, 19:03
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Попередниця Оюба Тітієва була вбита в 2009 році
Міністерство внутрішніх справ Чечні в вівторок затримало керівника Центру прав людини «Меморіал» в регіоні Оюба Тітієва. За їх словами в машині правозахисника було знайдено до 180 грам невідомої речовини, яка нагадувала марихуану. Дана речовина була відправлена на експертизу – у разі підтвердження Тітієву загрожує до 10 років ув’язнення.
Катерина Сокіріянская, яка очолює Центр аналізу і попередження конфліктів, заявила про те, що затримання Тітієва є спробою унеможливити діяльність «Меморіалу» і інших правозахисних організацій в Чечні. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Центр прав людини «Меморіал» займається розслідуванням зникнень людей, тортур, спалення будинків у якості покарань, які відбуваються в Чечні. Попередня керівниця цієї організації Наталія Естемірова була викрадена і вбита в 2009 році. Із того часу не було знайдено і не покарано винних в її вбивстві.
Вчора, 9 січня, стало відомо, що у Чечні затримали правозахисника Тітієва.