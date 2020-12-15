Колегія виборників США підтвердила перемогу Байдена. Яка реакція Трампа та республіканців

« У цій битві за душу Америки демократія перемогла » , – сказав Байден.

« У цій битві за душу Америки демократія перемогла » , – сказав Байден.

« У цій битві за душу Америки демократія перемогла » , – сказав Байден.

Остаточні результати голосування – 306 голосів за Джо Байдена, 232 – за Дональда Трампа. Інавгурація Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден отримав перемогу на виборах глави держави, свідчать результати голосування колегії виборників.

Остаточні результати голосування – 306 голосів за Байдена, 232 – за Трампа. Відповідно до Конституції США, результати голосування колегії виборників повинен затвердити Конгрес.

Очікується, що 6 січня 2021 року відбудеться спільне засідання Сенату й Палати представників, на якому підрахують голоси виборників.

Процедура голосування колегії традиційно є не більше ніж формальністю, проте цьогоріч неї прикута особлива увага через те, що чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнавати поразку й заявляє про широкомасштабні фальсифікації на виборах.

Яка реакція Трампа

У Білому домі 14 грудня попередили, що й після голосування виборників продовжать оскаржувати підсумки президентських виборів.

Особистий юрист чинного американського президента Руді Джуліані раніше заявив, що адвокати Трампа продовжать подавати позови про визнання результатів виборів глави держави недійсними навіть після того, як один з таких позовів відхилив Верховний суд США.

Так, раніше представники 17 американських штатів підтримали поданий Техасом позов, націлений на відстрочку призначення виборників, які зрештою визначили наступного президента країни. Мета позову, який підтримали Трамп і більшість республіканців, – перенести на пізніший термін призначення виборників від штатів Джорджія, Пенсильванія, Мічиган і Вісконсин. У позові стверджувалося, що ці штати порушили Конституцію при зміні правил проведення президентських виборів. Крім того, в позові йшлося про те, що нові правила, ухвалені цими чотирма штатами, де-факто зробили можливими масштабні порушення на голосуванні.

Республіканці 14 грудня організували альтернативне голосування виборників в штатах, де, на їхню думку, Байден на президентських виборах переміг лише завдяки масштабним порушенням, повідомив старший радник Білого дому Стівен Міллер.

«Прямо зараз альтернативні групи виборників голосуватимуть у «спірних» штатах. Ми направимо результати цих голосувань у Конгрес. Завдяки цьому збережемо можливість через суди доводити свою правоту. І якщо ми в суді виграємо справу, то зможемо сертифікувати результати альтернативного голосування наших виборників», –пояснив він в етері Fox News.

Міллер підкреслив, що те, хто стане президентом США, стане остаточно відомо тільки 20 січня – в день інавгурації.

«У Конституції згадується тільки одна дата: це 20 січня. Так що у нас більш ніж достатньо часу, щоб переглянути помилкові результати цих проведених із порушеннями виборів. І тоді Дональд Трамп буде проголошений переможцем голосування», – сказав він.

Американські ЗМІ відзначають, що, судячи з усього, республіканці найближчим часом не мають наміру визнавати поразку Трампа на виборах і продовжать оскаржувати результати голосування в січні 2021 року. Сам Трамп не буде публічно вітати Байдена з перемогою на виборах.

Розкол у республіканців

Водночас значна частина впливових республіканців у Конгресі визнала поразку Трампа й перемогу Байдена.

Сенатор-республіканець Джон Тун заявив, що законодавці мають право оскаржувати голоси виборців. Проте він додав, що прийшов «час рухатися далі», і як тільки Байден «перетне поріг у 270 голосів» у колегії виборників, його оберуть президентом.

Серед інших сенаторів-республіканців, які 14 грудня публічно визнали Байдена президентом, стали відданий прихильник Трампа Ліндсі Грем, Роб Портман, Рой Блант і Шеллі Мур Капіто.

Ветеран Республіканської партії сенатор Джон Корнін сказав журналістам: «Приходить час, коли ви повинні усвідомити, що, незважаючи на всі ваші зусилля, ви зазнали невдачі, – така природа цих виборів. У вас повинен бути переможець. У вас повинен бути той, хто програв».

Спостерігачі зазначають, що будь-яка спроба переконати 6 січня Конгрес не затверджувати результати голосування колегії виборників, приречена на провал. Демократи контролюють Палату представників, у той час як достатня кількість республіканців у Сенаті визнали перемогу Байдена.

Яка реакція Байдена

Сам Байден після оголошення результатів голосування колегії виборників засудив Трампа за невизнання підсумків виборів. «Повага волі народу лежить в основі нашої демократії, навіть коли нам важко прийняти ці результати», – заявив Байден, виступаючи зі зверненням після голосування колегії виборників.

Газета The Washington Post написала, що «Байден спробував об'єднати поляризовану і залякану країну».

«У цій битві за душу Америки демократія перемогла. Ми, народ, проголосували. Віра в наші інститути збереглася. Цілісність наших виборів залишається незмінною. А тепер прийшов час перегорнути сторінку, як ми робили протягом усієї нашої історії, об'єднувати, загоювати», – сказав він.

Байден також засудив спроби чинного президента оскаржити підсумки виборів.

Що таке колегія виборників

Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.

Колегія виборників складається з делегатів від кожного штату, їх кількість залежить від чисельності населення конкретного штату. Загальна кількість виборників складає 538.

Фактично, американці голосують за виборника, а не за президента, який потім від імені жителів штату буде голосувати за кандидата. У США негласно діє правило «переможець отримує все», коли всі голоси виборників штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів населення (50% плюс один голос).

Перемогу на федеральному рівні здобуває той кандидат, який отримав голоси 270 членів Колегії, тому претенденту на Білий дім конче необхідно заручитися підтримкою густонаселених штатів.