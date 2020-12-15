Джо Байден звинуватив Трампа в неповазі до волі американського народу

Байден засудив спроби чинного президента оскаржити підсумки виборів

Демократ Джо Байден, якого члени колегії виборників обрали новим президентом США, заявив, що чинний глава держави Дональд Трамп відмовився поважати волю народу, спробувавши через суд домогтися скасування виборів в декількох штатах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Байден засудив спроби чинного президента оскаржити підсумки виборів, підкресливши, що «в Америці не політики отримують владу, нею наділяє народ».

«Це настільки екстремальна позиція, якої ми раніше не бачили. Ця позиція – відмова визнати волю народу, відмова поважати принцип верховенства права і відмова поважати нашу конституцію», – сказав Байден на прес-конференції в Вілмінгтоні, штат Делавер.

Колишній віце-президент також підтримав рішення Верховного суду, який повністю відкинув поданий Техасом позов про скасування результатів виборів в чотирьох штатах – Джорджії, Мічигані, Пенсільванії і Вісконсині.

«Це чіткий сигнал президенту Трампу, що суд не братиме участі в нападі на нашу демократію», – додав він.

Байден назвав підсумки голосування «ясною перемогою», здобутою над опонентом Дональдом Трампом.

Як повідомлялося, виборники у Неваді підтримали Байдена.

Нагадаємо, в п'ятницю Трамп заявив, що визнає перемогу Джо Байдена на президентських виборах, якщо Колегія виборників проголосує за нього.

Згодом Трамп назвав чергову умову для допуску Байдена в Білий дім.

Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

До слова, Байден закликав американців відкинути партійність і «демонізуючу» риторику.

Раніше Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.