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    Коли коронавірус в Україні піде на спад? Прогноз від МОЗ

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    До кінця 2021 року коронавірус має піти на спад - Коли коронавірус в Україні піде на спад? Прогноз від МОЗ
    До кінця 2021 року коронавірус має піти на спад
    Фото з відкритих джерел

    Глава МОЗ спрогнозував спад коронавірусу в Україні

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до кінця 2021 року пандемія коронавірусу піде на спад. Про це він розповів в ефірі «Україна 24».

    «Зрозуміло, що хотілося б раніше. Але той комплекс заходів, у тому числі що стосується вакцинації, я дуже розраховую, що цього року ми вже побачимо серйозні послаблення. У мене є велике бажання. Щоб у літо ми вже увійшли з певними обмеженнями, можливо, з масками, але щоб все решта повернулось до нормального життя», – зазначив Степанов.

    Крім того, Степанов закликав українців здавати тести на Covid-19 навіть у разі, якщо є симптоми звичайних респіраторних захворювань.

    Нагадаємо, що глава МОЗ стверджує, що в Україні зменшується кількість хворих на Covid-19.

    Теги: міністр Максим Степанов коронавірус
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