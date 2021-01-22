Коли коронавірус в Україні піде на спад? Прогноз від МОЗ

Глава МОЗ спрогнозував спад коронавірусу в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до кінця 2021 року пандемія коронавірусу піде на спад. Про це він розповів в ефірі «Україна 24».

«Зрозуміло, що хотілося б раніше. Але той комплекс заходів, у тому числі що стосується вакцинації, я дуже розраховую, що цього року ми вже побачимо серйозні послаблення. У мене є велике бажання. Щоб у літо ми вже увійшли з певними обмеженнями, можливо, з масками, але щоб все решта повернулось до нормального життя», – зазначив Степанов.

Крім того, Степанов закликав українців здавати тести на Covid-19 навіть у разі, якщо є симптоми звичайних респіраторних захворювань.

Нагадаємо, що глава МОЗ стверджує, що в Україні зменшується кількість хворих на Covid-19.