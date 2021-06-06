Рятувальники попередили про надзвичайну пожежу небезпеку

Попри те, що дощі по Україні продовжаться і на вихідних, почне поступово теплішати

Рятувальники попередили, що в низці областей України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

«За даними УкрГідрометцентру, 6 червня у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Житомирської та Сумської областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться у повідомленні.

Попри те, що дощі по Україні продовжаться і на вихідних, почне поступово теплішати, і температура досягне 26 градусів тепла.

Нагадаємо, у неділю, 6 червня, до України переміститься циклон і майже весь наступний тиждень погода буде нестійкою та вологою. Періодично місцями йтимуть дощі з грозами.

Пощастить з безхмарним небом жителям Житомирщини, Черкащини, Рівненщини, а також Кіровоградської та Херсонської областей. На решті території прогнозують дощі, а часом і грози.

Температура повітря у неділю та понеділок, 6 та 7 червня, істотно не зміниться, буде помірно тепло, сильної спеки не очікується. Вночі 8-14 градусів, удень 17-23 градуси, у західних та південних областях до 26 градусів.

Читайте також: