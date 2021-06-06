  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Рятувальники попередили про надзвичайну пожежу небезпеку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У п&rsquo;яти областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки - Рятувальники попередили про надзвичайну пожежу небезпеку

    У п’яти областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

    ото з відкритих джерел

    Попри те, що дощі по Україні продовжаться і на вихідних, почне поступово теплішати

    Рятувальники попередили, що в низці областей України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

    «За даними УкрГідрометцентру, 6 червня у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Житомирської та Сумської областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться у повідомленні.

    Попри те, що дощі по Україні продовжаться і на вихідних, почне поступово теплішати, і температура досягне 26 градусів тепла.

    Нагадаємо, у неділю, 6 червня, до України переміститься циклон і майже весь наступний тиждень погода буде нестійкою та вологою. Періодично місцями йтимуть дощі з грозами.

    Пощастить з безхмарним небом жителям Житомирщини, Черкащини, Рівненщини, а також Кіровоградської та Херсонської областей. На решті території прогнозують дощі, а часом і грози.

    Температура повітря у неділю та понеділок, 6 та 7 червня, істотно не зміниться, буде помірно тепло, сильної спеки не очікується. Вночі 8-14 градусів, удень 17-23 градуси, у західних та південних областях до 26 градусів.

    Читайте також:
    Дощ, вітер та +12°. Як українські курорти залишились без туристів на початку червня
    Теги: ДСНС пожежна небезпека рятувальники повітря вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рятувальники попередили про надзвичайну пожежу небезпеку