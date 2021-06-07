  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Україну накриють дощі, грози, зливи: прогноз погоди на 7 червня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україну заливає дощами - Україну накриють дощі, грози, зливи: прогноз погоди на 7 червня
    Україну заливає дощами
    Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

    У країні знову грози, але температура повітря залишиться на рівні 21-24 градусів

    У понеділок, 7 червня, в Україні буде волого і сиро – в країні прогнозують дощі, на частині території ще й з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Зливи з грозами прогнозують на всій території України окрім західних областей і частини центральних. Там падатиме невеликий дощ.

    На заході країни вдень температура сягатиме від 21 до 24 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 10 до 13 градусів. А на сході вдень від 20 до 24 градусів тепла, вночі – від 11 до 14 градусів.

    У центрі України і Києві прогнозують грози. Там середня температура коливатиметься в межах 21-24 градусів вдень, а вночі очікується від 11 до 15 градусів.

    На півдні країни вдень температура буде в межах 21-24 градусів, а вночі – 12-15.

    Прогноз погоди в Україні на 7 червня
    Прогноз погоди в Україні на 7 червня

    Тим часом у Дніпрі через зливи затопило 90 будинків.

    У мережі також з'явилося відео негоди у Дніпрі. У місті спостерігався транспортний колапс через негоду. Деякі маршрути трамваїв не доїжджали до кінцевих зупинок через затоплені рейки.

    Нагадаємо, через зливи у Дніпрі піднявся рівень води у озері парку Глоби та у річці Гнилокіш.

    Додамо, що в Дніпрі протягом тривалого часу господарюють дощі. Всі вулиці затоплені, рух на дорогах і для перехожих, і для автомобілістів ускладнено. Проте жителі міста не розгубилися, дехто почав пересуватися на байдарках.

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україну накриють дощі, грози, зливи: прогноз погоди на 7 червня