Колишні в’язні Кремля закликали Зеленського не використовувати боротьбу з Медведчуком для атак на Порошенка

Заяву підтримали Володимир Балух, Ахтем Чийгоз, Євген Панов, Роман Сущенко та Ігор Козловський

Колишні в’язні путінського режиму звернулися до президента Зеленського із закликом не спекулювати на темі звільнення заручників задля політичної боротьби з лідером опозиційної партії «Європейська солідарність» Петром Порошенком. Текст звернення під час брифінгу оприлюднив Володимир Балух.

У своїй заяві в’язні Кремля зазначили, що підтримують дії влади, спрямовані на викорінення розгалуженої злочинної мережі, розбудованої і впровадженої в Україні країною агресором – Російською Федерацією.

«Правильні й необхідні рішення, спрямовані на закриття проросійських телеканалів й інших ЗМІ, впровадження санкцій щодо промосковських політиків – колаборантів всередині країни, по-перше, потребують впровадження законодавчого обґрунтування. По-друге, в жодному разі не мають використовуватись як формальний привід для кримінального і санкційного переслідування політичних та громадських лідерів, особистостей, що беззаперечно довели свою відданість ідеалам українського державотворення, проте розбудовують свою діяльність в опозиції до курсу діючої влади», – наголосив Володимир Балух.

«Ми також виступаємо категорично проти і засуджуємо спроби влади використати негативний образ відвертого колаборанта Медведчука з метою дискредитації особистостей, що уособлювали владу у надважкі часи початку війни, кровопролитних військових дій, відсутності дієздатної української армії, зокрема п'ятого президента України Петра Порошенка», – йдеться у зверненні.

«Закликаємо усіх відмовитися від маніпуляцій, не спекулювати на прізвищах, відкинути особисті амбіції, нагадати собі, що насправді є надважливим, безцінним, понад усе. Закликаємо українську владу у вирі політичної боротьби не втрачати Гідність», – наголошують колишні бранці російського режиму.

«Неприпустимо, аби перманентні політичні змагання, боротьба за рейтинги, вплив й контроль над фінансовими потоками брали гору над інтересами Держави», – переконані автори заяви.

«Право дати об'єктивну оцінку вкладу окремих персоналій в спільну Перемогу слід залишити історії, а наразі кричуще назрів час вичищати діючі владні інституції як від відвертих, так й від прихованих кремлівських консервів, що свідомо або з меркантильних міркувань ллють воду на млин країни-агресора», – говорить Балух.

Учасники брифінгу застерегли владу в особі президента Зеленського від подальших кроків на руйнацію суспільної єдності.

«Закликаємо суспільство завжди пам'ятати що, не знайшовши мудрість зберегти єдність століття тому, ми втратили Державність і вже менш ніж за 20-ть років кремлівський монстр прирік мільйони українців на жахливу смерть під час штучно влаштованого Москвою Голодомору в сатанинському угарі помсти за непокору, «нахабність» відродити омріяну Державність».

«У нас один спільний ворог – Кремль. У нас одна Україна на всіх. Перемога можлива лише шляхом єднання», – резюмують бранці путінського режиму. Заяву підтримали Володимир Балух, Ахтем Чийгоз, Євген Панов, Роман Сущенко, Ігор Козловський.