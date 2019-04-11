Колишній гендиректор «Чорнобильського спецкомбінату» підозрюється у розкраданні 994 тис. грн



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Фото: speckombinat.org.ua

Слідство встановило низку епізодів закупівлі дизельного палива та бензину А-92 для потреб ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» за безпідставно завищеними цінами

Детективи Національного антикорупційного бюро 9 квітня 2019 року повідомили про підозру колишньому генеральному директору державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильський спецкомбінат» (далі — ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»). Екс-посадовцю інкримінується використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.364 КК України). Повідомлення про підозру погоджене з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Слідство встановило низку епізодів закупівлі дизельного палива та бензину А-92 для потреб ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» за безпідставно завищеними цінами.

Так, упродовж 2016 року за результатами процедур електронного аукціону службові особи ДСП підписали три угоди з переможцем торгів — приватною компанією.

За даними слідства, у подальшому генеральний директор підписав низку додаткових угод, якими щоразу підвищувалася вартість товарів. Це мотивувалося тим, що нібито у період дії угод на ринку зростали ціни на пальне. Однак документального підтвердження коливання цін не було, а відповідно — і підстав для укладання додаткових угод також.

Більше того, під час розслідування детективи з’ясували, що насправді у зазначений в угодах період ціни пального на споживчому ринку України не тільки не зростали, а знижувалися.

Внаслідок укладення додаткових угод ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» придбало пальне в значно менших обсягах, ніж було передбачено первинним договором, за ціною, яка не відповідала реальним середньоринковим коливанням. Загалом ДСП перерахувало на користь приватної компанії понад 994 тис. грн, що відповідає розміру завданих збитків.

Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють за оперативного супроводження працівників Департаменту захисту економіки Національної поліції України з січня 2018 року, з моменту передачі матеріалів слідства з Генеральної прокуратури України відповідно до підслідності.

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат» засноване у 2010 році. Належить до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження. Метою діяльності підприємства є здійснення обов’язкових заходів у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення охорони та фізичного захисту об’єктів зони відчуження.